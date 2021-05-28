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Во Львове трое парней растрощили остановку и пошли пить пиво: чем обернулась выходка (фото)

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Львов, Пятница 28 мая 2021 17:10
Во Львове трое парней растрощили остановку и пошли пить пиво: чем обернулась выходка (фото) Коллаж РБК-Украина: хулиганы разбили остановку во Львове
Автор: Styler

Во Львове трое хулиганов разбили остановку общественного транспорта, после чего просто ушли развлекаться дальше. Инцидент заметил прохожий и вызвал правоохранителей.

Об этом сообщили в патрульной полиции Львовской области.

Так, инцидент произошел ночью, 27 мая, на улице Богдана Хмельницкого.

Как рассказали правоохранители, трое парней возле заправки разбили стеклянную остановку общественного транспорта.

Полиция разыскала хулиганов, когда те пили пиво возле заправки в селе Малехов, что под Львовом. Нарушителями оказались трое жителей Львова, в возрасте 18, 19 и 20 лет. Их задержали и доставили во Львовское районное управление полиции.

Во Львове трое парней растрощили остановку и пошли пить пиво: чем обернулась выходка (фото)Во Львове трое парней растрощили остановку и пошли пить пиво: чем обернулась выходка (фото)Во Львове трое парней растрощили остановку и пошли пить пиво: чем обернулась выходка (фото)Во Львове трое парней растрощили остановку и пошли пить пиво: чем обернулась выходка (фото)

Вандалы разбили остановку во Львове (фото: facebook.com/lvivpolice)

Патрульные составили на хулиганов постановление по ч. 1 и ч. 2 ст. 178 (распитие пива и появление в общественных местах в пьяном виде, оскорбляющем человеческое достоинство и общественную мораль) КУпАП за совершение этого правонарушения во второй раз в течение года.

В комментариях пользователи поражены от поступка молодежи. Также они обеспокоены, за чьи средства должны восстанавливать остановку.

  • А остановку будут ремонтировать за наши налоги, или как?
  • Вандалы
  • В наручники и на каторгу. Пока не отработают.
  • Гопота без мозга.
  • Как разбили одну, то делают 5. Может тогда дойдет.

Как сообщали ранее, в метро Киева вандалы разбили аппараты, которые могут спасти пассажирам жизнь.

Также напомним, что в Днепре пьяный подросток разгромил новую аллею в центре города.

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Новости Украины Жизнь вандализм остановка Львов хулиганство полиция
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