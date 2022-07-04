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Цей лайфхак допоможе вивести жовті плями поту з одягу "на раз, два, три"

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Понеділок 04 липня 2022 14:37
Цей лайфхак допоможе вивести жовті плями поту з одягу "на раз, два, три" Фото: Як вивести плями поту з одягу (facebook)
Автор: Світлана Мащенко

Жовті плями від поту на одязі, здавалося, в'їдаються замертво - хоч викидай. Особливо страждають влітку білі футболки, які при звичайному пранні вже не врятувати. Але спосіб є.

Як позбутися набридливих плям - читайте нижче в нашому матеріалі Styler.

Як розповіла інфлюенсер Домініка з TikTok, під ніком Washy_Washусе, впоратися з такою проблемою допоможе простий розчин.

Візьміть:

  • 2 ложки харчової соди,
  • 1 ложку перекису водню,
  • 1 ложку рідкого засобу для прання,
  • 1 ложку води

Цей лайфхак допоможе вивести жовті плями поту з одягу &quot;на раз, два, три&quot;

Змішайте все ретельно і нанесіть щіточкою (можна старою зубною щіткою) на нашу пляму. Залиште так на 1-2 години.

Цей лайфхак допоможе вивести жовті плями поту з одягу &quot;на раз, два, три&quot;

Після цього виперіть звичайним для вас способом. Результат точно вас здивує!

Цей лайфхак допоможе вивести жовті плями поту з одягу &quot;на раз, два, три&quot;

Скріншот: До та після виведення плями

Раніше блогер розповіла про три фрукти, з якими ваш дім та речі будуть сяяти чистотою.

Також ми писали, як в побуті використовувати перекис водню. Розчин допоможе в прибиранні і не тільки.

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