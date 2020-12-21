У мережі придумали новий фейк про Зеленського: де він буде святкувати Новий рік насправді

Володимир Зеленський буде святкувати Новий рік в Україні (Колаж РБК-Україна)

Деякі українські та російські пропагандистські видання почали поширювати інформацію, що нібито Володимир Зеленський збирається поїхати в теплі країни, щоб там разом з родиною відсвяткувати Новий рік. Але це не так.

Хто поширює фейк

Як повідомили в Telegram-каналі "Картель", президент України Володимир Зеленський планує відсвяткувати Новий рік за кордоном.

За даними джерела цього Telegram-каналу, президент разом з родиною збирається полетіти в "літо", в теплі країни, до моря. Як стверджують в повідомленні Telegram-каналу, про місце відпочинку Зеленського повідомляти не будуть, щоб уникнути спекуляцій на тему відпочинку під час пандемії.

Де Зеленський буде святкувати Новий рік

Як розповіла прессекретар президента Юлія Мендель в коментарі для РБК-Україна, Володимир Зеленський не планує покидати країну під час новорічних свят та повідомлення про відпочинок за кордоном – фейк.

"Президент і перша леді будуть зустрічати Новий рік в Україні. Поки що не готові повідомити про місцеперебування президентської сім'ї. Однак українці можуть очікувати, що на новорічні свята можуть зустріти Президента або першу леді в якомусь з українських регіонів", - розповіла Юлія Мендель.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Володимир Зеленський пояснив, чому дороги в Україні будують під час пандемії.

А також розповідали про те, що президент Зеленський хоче побудувати в Україні Голлівуд.