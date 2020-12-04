Зеленська з послами Канади та Німеччини відвідала музей для людей з вадами зору

Фото: Олена Зеленська в музеї (прес-служба)

З нагоди Міжнародного дня людей з інвалідністю, який відзначають в усьому світі третього грудня, перша леді України Олена Зеленська відвідала київський музей у темряві "Третя після опівночі". Всі екскурсії в цьому музеї проходять у суцільній темряві в супроводі людей з вадами зору.

Про це вона повідомила на своїй сторінці у Facebook.

"Спочатку ти сприймаєш це як цікавий квест. Найголовніше потім зрозуміти, як це - постійно жити в цьому квесті. Коли ця темна кімната ніколи не закінчується, а збільшується до розмірів світу! Я вийшла на світло, змінившись. Сподіваюся, на краще! У мене була така можливість - вийти... А якщо ні? Якщо ти залишаєшся там назавжди?" - написала Олена Зеленська.

За словами першої леді, саме такі проекти ще раз підкреслюють - безбар'єрність має бути суспільною нормою.

На екскурсію Олена Зеленська запросила посла Канади в Україні пані Ларису Ґаладзу та посла Німеччини в Україні пані Анку Фельдгузен.

"У суцільній темряві ти зовсім інакше відчуваєш час. Про ці відчуття не можна розповісти. Це треба відчути. Я обов’язково рекомендуватиму друзям та колегам відвідати цей музей", - зазначила Лариса Ґаладза.

Нагадаємо, раніше Олена Зеленська ініціювала проект "Бізнес без бар'єрів", який покликаний забезпечити рівні можливості в доступі до роботи, сервісів, послуг для людей з інвалідністю та інших соціальних груп.