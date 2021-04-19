Розтанув найбільший айсберг в світі: був зіркою соцмереж

Айсберг, який відомий як A68, якийсь час був найбільшим у світі. Тепер його більше практично не існує. Він розтанув через теплу воду і температуру в Атлантиці.

Цей легендарний айсберг відколовся від Антарктиди у 2017 році. Він займав площу майже 6 тисяч квадратних метрів, що можна порівняти з розміром маленької країни.

Айсберг A68 (фото: bbc.com)

Тепер супутники показують, що він практично зник. A68 розбитий на незліченні дрібні фрагменти, які, за словами Національного льодового центру США, більше не варто відстежувати.

A68 відокремився від льодовикового шельфу Ларсон С на краю Антарктичного півострова. При цьому протягом року він майже не рухався. Але потім він почав дрейфувати на північ завдяки сильним течіям і вітрам.

Льодовиковий шельф Ларсон С (фото: bbc.com)

Народжений в епоху супутників

A68, мабуть, запам'ятається як перший айсберг, який став зіркою соціальних мереж.

Люди у всьому світі поширювали його супутникові знімки, особливо коли він наближався до Південної Джорджії. Якби він сів на мілину, то міг би перешкодити пошукам їжі багатьох пінгвінів на острові.

Рух айсберга A68 (фото: bbc.com)

Більшість вчених розглядають A68 як продукт цілком природного процесу. Льодовикові шельфи підтримують рівновагу, і відділення айсбергів - це один зі способів збалансувати накопичення маси від снігопадів і надходження льоду з льодовиків на суші.

Тому в цьому сенсі A68 не можна розглядати як свідчення кліматичних змін, викликаних людиною.

Айсберг A68 розтанув в Атлантиці (відео: YouTube)