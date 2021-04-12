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В Києві нарешті зацвіли магнолії: де можна побачити красу

Новость на русском → Київ, Понеділок 12 квітня 2021 11:52
В Києві нарешті зацвіли магнолії: де можна побачити красу Фото: у Києві зацвіли магнолії (freepic.com)
Автор: Людмила Жукова

У Києві в одному з ботанічних садів розцвіли магнолії. Це трапилося в ботсаду імені Фоміна за адресою Симона Петлюри, 1.

Про це пише "Інформатор".

Традиційно жителі Києва не пропускають цвітіння цих чудових дерев і збираються в ботсаду, щоб насолодитися красою, а також зафіксувати це на фото.

Відзначимо, що в ботанічному саду Фоміна знаходиться найбільша колекція магнолієвих дерев у місті. Тут висаджено 65 видів з 240 існуючих у природі.

На даний момент на локації цвіте всього два дерева, але черга інших - не за горами.

Вхід в ботанічний сад - безкоштовний.

В Києві нарешті зацвіли магнолії: де можна побачити красуВ Києві нарешті зацвіли магнолії: де можна побачити красуВ Києві нарешті зацвіли магнолії: де можна побачити красуВ Києві нарешті зацвіли магнолії: де можна побачити красу

У Києві зацвіли магнолії (фото: kiev.informator.ua)

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