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Розмитнення автомобілів під час війни: який транспорт можна ввезти

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П'ятниця 08 квітня 2022 18:20
Розмитнення автомобілів під час війни: який транспорт можна ввезти Розмитнення автомобілів під час війни (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Президент України підтримав Закон України про митні спрощення під час дії воєнного стану. Зміни торкнуться спрощеного порядку декларування, звільнення від сплати митних платежів. Закон був прийнятий 24 березня і вступив в дію з 1 квітня.

Які діятимуть закони під час війни на розмитнення автомобілів, розповіли у Державній митній службі України.

Що тепер не платять:

ПДВ, акцизний податок та ввізне мито фізичні особи, які ввозять окремі транспортні засоби: Автомобілі легкові, кузови до них та причепи, мотоцикли, а також транспортні засоби для перевезення вантажів, пасажирів у кількості 10 осіб і більше.

ПДВ та ввізне мито на ввезені товари підприємцями, які перебувають на I-III групі спрощеної системи оподаткування і не є платниками ПДВ.

Не поширюється на:

  • Алкоголь
  • Тютюнові вироби та рідини для електронних сигарет
  • Товари з походженням з РФ
  • Товари з походженням з Білорусі
  • Товари з походженням на тимчасово окупованих територіях

Спрощений порядок декларування:

Ним можуть скористатися спрощенці на ставці податку, які не є платниками ПДВ шляхом подання попередньої митної декларації. На митне оформлення товарів відводиться найкоротший можливий термін, але не більше однієї робочої години.

Які платежі при ввезенні транспорту потрібно сплатити:

  • Збір до Пенсійного фонду при першій реєстрації авто в Україні
  • Послуги митниці
  • Послуги сервісного центру МВС
  • Виготовлення сертифіката відповідності Еконормам (близько 1500 грн) – якщо в техпаспорті не вказано екологічний стандарт автомобіля.

Також знадобляться: митна декларація на транспортний засіб і акт митного огляду, отриманий при перетині кордону, техпаспорт на авто, договір купівлі-продажу на транспортний засіб.

Нагадаємо, раніше ми писали деталі про те, як під час війни можна розмитнити автомобіль.

А також ми розповідали про те, що у "Дія" скоро з'явиться можливість оформити розмитнення автомобіля.

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