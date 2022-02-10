ru ua
Пт, 11 лютого News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Розмитнення автомобілів через "Дію" може з'явитися до кінця року, - Мінцифри

Новость на русском →
Київ, Четвер 10 лютого 2022 22:59
Розмитнення автомобілів через "Дію" може з'явитися до кінця року, - Мінцифри Фото: розмитнення автомобілів через "Дію" може з'явитися до кінця року (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Артур Родивилов

Мобільний додаток "Дія" і відповідний сервіс до кінця 2022 року отримає функцію дистанційного розмитнення автомобілів. Для запуску нової функції очікуються законодавчі зміни.

Про це пише РБК-Україна, посилаючись на інтерв'ю ТСН віце-прем'єр-міністра цифрової трансформації Михайла Федорова.

За його словами, Мінцифри технічно готується до впровадження функції.

"За це питання відповідають Мінфін і Верховна рада в частині зміни законів. Мінцифри відповідає за технічну частину впровадження послуги. Технічно ми вже до цього готуємося і вирішимо питання за будь-яких обставин, сподіваюся до кінця року. Очікуємо колег правової основи", - сказав Федоров.

Нагадавши, передбачається, що розмитнення транспортних засобів буде проводитися в автоматичному режимі. Власник транспорту через додаток "Дія" отримає необхідні документи, подасть їх в електронній формі, і зі свого рахунку сплатить митні платежі.

Також повідомлялося, що "Дія" незабаром може отримати нову корисну функцію для всіх водіїв. Вона буде дозволяти ділитися техпаспортом серед інших людей.

Читайте РБК-Україна в Google News
Дія
NEWS
Нормандська зустріч радників триває вже сьому годину. Брифінг Єрмака перенесли
Нормандська зустріч радників триває вже сьому годину. Брифінг Єрмака перенесли
DAILY
Білоруський фронт. Що стоїть за погрозами Лукашенка і чи готовий він до агресії проти України
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Білоруський фронт. Що стоїть за погрозами Лукашенка і чи готовий він до агресії проти України