ru ua
Пн, 04 квітня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Українцям дозволили безкоштовно розмитнювати авто з Європи: як це зробити

Новость на русском →
Понеділок 04 квітня 2022 14:18
Українцям дозволили безкоштовно розмитнювати авто з Європи: як це зробити Як розмитнити авто з ЄС безкоштовно (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Депутати дозволили українцям не розмитнювати завезені з-за кордону авто під час воєнного стану в країні.

Читайте в матеріалі Styler, як зараз працює ця система, яка раніше обкладалася податками і зборами.

Для стимулювання важливого для країни імпорту разом з низкою товарів, Верховна Рада звільнила ввезені в Україну іноземні транспортні засоби від сплати мит та інших зборів. Зараз цей документ має підписати президент.

Пільги повинні ввести після 1 квітня, але точна дата ще невідома – необхідно, щоб закон набув чинності і був опублікований, а також з'явилася постанова уряду, що регламентує новий порядок розмитнення.

Для кого скасовані податки

20% ПДВ при імпорті легкових і вантажних автомобілів, а також мотоциклів, автобусів і кузовів скасовані для всіх.

Фізичні особи, тобто громадяни не платять ще й мито (7-10%) та акциз при розмитненні. Виняток зробили для транспорту з РФ і Білорусі – його ввезти не вийде.

Платежі при реєстрації авто в Україні

Хоча саме розмитнення авто в Україні безкоштовне, при постановці на облік все ж залишаються платежі. Потрібно оплатити збір в пенсійний фонд при першій реєстрації авто в Україні, а також послуги митниці та сервісного центру МВС.

Крім того, необхідний сертифікат відповідності еко-нормам (близько 1400-1500 грн) у тому випадку, якщо в техпаспорті не вказано екологічний стандарт автомобіля.

Які ще документи потрібні для розмитнення

  • Митна декларація на транспортний засіб
  • Акт митного огляду, отриманий при перетині кордону
  • Техпаспорт на авто
  • Договір купівлі-продажу на транспортний засіб

Як ми раніше повідомляли, розмитнення автомобілів через "Дію" може з'явитися до кінця року.

Підписуйтесь на дружній Telegram-канал, який висвітлює всі злочини РФ проти України.

Читайте РБК-Україна в Google News
Розмитнення євроблях
LITE
Саме цього нам не вистачає: психолог про те, від чого не варто відмовлятись під час війни
Саме цього нам не вистачає: психолог про те, від чого не варто відмовлятись під час війни