Українцям дозволили безкоштовно розмитнювати авто з Європи: як це зробити
Депутати дозволили українцям не розмитнювати завезені з-за кордону авто під час воєнного стану в країні.
Читайте в матеріалі Styler, як зараз працює ця система, яка раніше обкладалася податками і зборами.
Для стимулювання важливого для країни імпорту разом з низкою товарів, Верховна Рада звільнила ввезені в Україну іноземні транспортні засоби від сплати мит та інших зборів. Зараз цей документ має підписати президент.
Пільги повинні ввести після 1 квітня, але точна дата ще невідома – необхідно, щоб закон набув чинності і був опублікований, а також з'явилася постанова уряду, що регламентує новий порядок розмитнення.
Для кого скасовані податки
20% ПДВ при імпорті легкових і вантажних автомобілів, а також мотоциклів, автобусів і кузовів скасовані для всіх.
Фізичні особи, тобто громадяни не платять ще й мито (7-10%) та акциз при розмитненні. Виняток зробили для транспорту з РФ і Білорусі – його ввезти не вийде.
Платежі при реєстрації авто в Україні
Хоча саме розмитнення авто в Україні безкоштовне, при постановці на облік все ж залишаються платежі. Потрібно оплатити збір в пенсійний фонд при першій реєстрації авто в Україні, а також послуги митниці та сервісного центру МВС.
Крім того, необхідний сертифікат відповідності еко-нормам (близько 1400-1500 грн) у тому випадку, якщо в техпаспорті не вказано екологічний стандарт автомобіля.
Які ще документи потрібні для розмитнення
- Митна декларація на транспортний засіб
- Акт митного огляду, отриманий при перетині кордону
- Техпаспорт на авто
- Договір купівлі-продажу на транспортний засіб
Як ми раніше повідомляли, розмитнення автомобілів через "Дію" може з'явитися до кінця року.
Підписуйтесь на дружній Telegram-канал, який висвітлює всі злочини РФ проти України.