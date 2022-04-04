Українцям дозволили безкоштовно розмитнювати авто з Європи: як це зробити

Депутати дозволили українцям не розмитнювати завезені з-за кордону авто під час воєнного стану в країні.

Читайте в матеріалі Styler, як зараз працює ця система, яка раніше обкладалася податками і зборами.

Для стимулювання важливого для країни імпорту разом з низкою товарів, Верховна Рада звільнила ввезені в Україну іноземні транспортні засоби від сплати мит та інших зборів. Зараз цей документ має підписати президент.

Пільги повинні ввести після 1 квітня, але точна дата ще невідома – необхідно, щоб закон набув чинності і був опублікований, а також з'явилася постанова уряду, що регламентує новий порядок розмитнення.

Для кого скасовані податки

20% ПДВ при імпорті легкових і вантажних автомобілів, а також мотоциклів, автобусів і кузовів скасовані для всіх.

Фізичні особи, тобто громадяни не платять ще й мито (7-10%) та акциз при розмитненні. Виняток зробили для транспорту з РФ і Білорусі – його ввезти не вийде.

Платежі при реєстрації авто в Україні

Хоча саме розмитнення авто в Україні безкоштовне, при постановці на облік все ж залишаються платежі. Потрібно оплатити збір в пенсійний фонд при першій реєстрації авто в Україні, а також послуги митниці та сервісного центру МВС.

Крім того, необхідний сертифікат відповідності еко-нормам (близько 1400-1500 грн) у тому випадку, якщо в техпаспорті не вказано екологічний стандарт автомобіля.

Які ще документи потрібні для розмитнення