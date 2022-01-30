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Розкрито нову шахрайську схему з OLX-доставкою

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Дніпро, Неділя 30 січня 2022 21:01
Розкрито нову шахрайську схему з OLX-доставкою Колаж РБК-Україна: шахраї придумали нову схему обману українців
Автор: Роман Мирончук

Мешканка Дніпра зіткнулася з новою шахрайською схемою, яка пов'язана з OLX-доставкою. Аферисти спочатку пишуть в особисті повідомлення на сайті. Вони нібито хочуть купити товар, але для подальшої бесіди запрошують в месенджер.

Про цей інцидент розповіла потерпіла в Facebook-групі "Чорний список магазинів і товарів Дніпра".

"Аферисти в OLX. Нібито хочуть купити у вас товар за допомогою OLX доставки. Чат переводять в месенджер і там кидають посилання на фейковий сайт, де ви нібито повинні будете отримати гроші за товар. Ви вводите інформацію і дані про себе, а далі з вашої картки знімають всі гроші", - написала вона.

Дівчина також опублікувала скріншоти листування з шахраями.

Розкрито нову шахрайську схему з OLX-доставкоюРозкрито нову шахрайську схему з OLX-доставкоюРозкрито нову шахрайську схему з OLX-доставкою

Скріншоти листування

Зазначимо, фахівці з безпеки не раз закликали українців не переходити за сумнівними посиланнями на OLX або інших майданчиках, і тим більше не варто вводити там дані своїх банківських карт.

Нагадаємо, аферисти з РФ розкручують в соцмережах нову схему з Монобанком. При цьому шахраї використовують для привернення уваги фотографію одного із співзасновників фінустанови Олега Гороховського.

Ми також писали про те, що шахраї роздають гроші від магазинів EVA, який спеціалізується на продажу косметики та побутової хімії.

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