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Шахраї роздають гроші від магазинів EVA: будьте обережні з повідомленнями

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П'ятниця 14 січня 2022 10:18
Шахраї роздають гроші від магазинів EVA: будьте обережні з повідомленнями Шахраї запустили нову схему афери (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Передплатникам відомого магазину EVA, який спеціалізується на продажу косметики та побутової хімії, почали приходити повідомлення про виграші та грошові винагороди.

На офіційній сторінці компанії в Facebook попередили, що такі повідомлення - фейкові й категорично не можна переходити за посиланнями та вводити дані своїх банківських карт.

Як наголошується в повідомленні компанії EVA, в мережі з'явився фейковий вебсайт магазину, який інформує покупців про опитування та розіграш грошових призів.

"Офіційно повідомляємо, що EVA не проводить такого розіграшу ні на сайті, ні у своїх магазинах. Шахрайський онлайн-ресурс ніяким чином не пов'язаний з мережею магазинів EVA. Будьте уважні та довіряйте тільки тій інформації про розіграші, яка приходить з офіційних джерел інформації", - сказано в повідомленні компанії.

Варто відзначити, що фейковий сайт дуже схожий на оригінальний, а відмінність можна побачити тільки в рядку адреси домену.

Як повідомляють користувачі в соціальних мережах, посилання на фейкові розіграші від компанії поширюються дуже швидко, оскільки в умовах участі варто обов'язковий пункт – розіслати посилання 10 друзям.

Крім того, в компанії попереджають про те, що категорично не можна вводити свої особисті дані та номер банківської карти – повернути кошти потім буде неможливо.

Шахраї роздають гроші від магазинів EVA: будьте обережні з повідомленнямиШахраї роздають гроші від магазинів EVA: будьте обережні з повідомленнямиШахраї роздають гроші від магазинів EVA: будьте обережні з повідомленнямиСкріншоти

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Monobank попередили про нову шахрайську схему.

А також розповідали про те, що у Житомирі шахраї через Justin обікрали ветерана АТО на 114 тисяч.

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мошенничество Схеми шахраїв
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