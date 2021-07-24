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Розкрито секрет улюбленого коктейлю королеви Єлизавети II: насолоджуватися просто!

Автор: Анна Шиканова

Королева Єлизавета II навіть у свої 94 роки не відмовляє собі в маленьких слабкостях. У Букінгемському палаці зізнаються, що вона любить перед обідом вживати алкогольний коктейль, який підвищує апетит.

Що входить в королівський коктейль і як його можна приготувати самостійно, розповіли у виданні People.

Кажуть, що королева Єлизавета обирає міцні алкогольні напої – джин, ром і віскі. За один день вона може випити до 4 міцних коктейлів. Букінгемський палац навіть запустив власний бренд джина, інгредієнти для якого вирощують в Норфолку, заміському королівському маєтку.

В улюблений напій королеви Єлизавети джин теж входить, а ще – міцне французьке вино дюббоне.

Інгредієнти для коктейлю Єлизавети II

Джин - 50 мл

Дюббоне - 100 мл

Лід

Лимон

Як приготувати:

Лимон помити під проточною водою і нарізати довільними шматочками. Покласти в келих.

У келих для коктейлю покласти трохи колотого льоду - на свій смак.

Змішати дюбонне і джин і вилити коктейль в стакан.

Прикрасити можна часточкою лимона і парасолькою – до свого смаку. Приємного апетиту - насолоджуйтеся смаком коктейлю по-королівськи прямо у себе вдома.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, якими простими та корисними напоями можна охолодитися в сильну спеку – цікаві рецепти.

А також розповідали про те, що лікарі з'ясували, які алкогольні напої можна вживати в сильну спеку.

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