Розкрито секрет улюбленого коктейлю королеви Єлизавети II: насолоджуватися просто!

Кажуть, що королева Єлизавета обирає міцні алкогольні напої – джин, ром і віскі. За один день вона може випити до 4 міцних коктейлів. Букінгемський палац навіть запустив власний бренд джина, інгредієнти для якого вирощують в Норфолку, заміському королівському маєтку.

В улюблений напій королеви Єлизавети джин теж входить, а ще – міцне французьке вино дюббоне.

Інгредієнти для коктейлю Єлизавети II

Джин - 50 мл

Дюббоне - 100 мл

Лід

Лимон

Як приготувати:

Лимон помити під проточною водою і нарізати довільними шматочками. Покласти в келих.

У келих для коктейлю покласти трохи колотого льоду - на свій смак.

Змішати дюбонне і джин і вилити коктейль в стакан.

Прикрасити можна часточкою лимона і парасолькою – до свого смаку. Приємного апетиту - насолоджуйтеся смаком коктейлю по-королівськи прямо у себе вдома.