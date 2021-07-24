Розкрито секрет улюбленого коктейлю королеви Єлизавети II: насолоджуватися просто!

Королева Єлизавета II навіть у свої 94 роки не відмовляє собі в маленьких слабкостях. У Букінгемському палаці зізнаються, що вона любить перед обідом вживати алкогольний коктейль, який підвищує апетит.
Що входить в королівський коктейль і як його можна приготувати самостійно, розповіли у виданні People.
Кажуть, що королева Єлизавета обирає міцні алкогольні напої – джин, ром і віскі. За один день вона може випити до 4 міцних коктейлів. Букінгемський палац навіть запустив власний бренд джина, інгредієнти для якого вирощують в Норфолку, заміському королівському маєтку.
В улюблений напій королеви Єлизавети джин теж входить, а ще – міцне французьке вино дюббоне.
Джин - 50 мл
Дюббоне - 100 мл
Лід
Лимон
Лимон помити під проточною водою і нарізати довільними шматочками. Покласти в келих.
У келих для коктейлю покласти трохи колотого льоду - на свій смак.
Змішати дюбонне і джин і вилити коктейль в стакан.
Прикрасити можна часточкою лимона і парасолькою – до свого смаку. Приємного апетиту - насолоджуйтеся смаком коктейлю по-королівськи прямо у себе вдома.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, якими простими та корисними напоями можна охолодитися в сильну спеку – цікаві рецепти.
А також розповідали про те, що лікарі з'ясували, які алкогольні напої можна вживати в сильну спеку.