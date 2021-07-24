Раскрыт секрет любимого коктейля королевы Елизаветы II: наслаждаться просто!

Говорят, что королева Елизавета предпочитает крепкие алкогольные напитки – джин, ром и виски. За один день она может выпить до 4 крепких коктейлей. Букингемский дворец даже запустил собственный бренд джина, ингредиенты для которого выращивают в Норфолке, загородном королевском поместье.

В любимый напиток королевы Елизаветы джин тоже входит, а еще – крепкое французское вино дюббоне.

Ингредиенты для коктейля Елизаветы II

Джин – 50 мл

Дюббоне – 100 мл

Лед

Лимон

Как приготовить:

Лимон помыть под проточной водой и нарезать произвольными кусочками. Положить в бокал.

В бокал для коктейля положить немного колотого льда – на свой вкус.

Смешать дюбонне и джин и вылить коктейль в стакан.

Украсить можно долькой лимона и зонтиком – по вкусу. Приятного аппетита – наслаждайтесь вкусом коктейля по-королевски прямо у себя дома.