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Утро без кофе: 6 способов повысить энергию без кофеина

Какие способы помогут повысить уровень энергии (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Чтобы повысить производительность и энергию, люди часто полагаются на кофеиновые продукты. Есть определенные способы, которые помогут сделать это очень просто.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Daily Express.

Как повысить энергию

Усталость может быть вызвана рядом проблем, в частности, недосыпанием, диетой и другими факторами образа жизни.

Регулярные упражнения

Физические упражнения - отличный способ повысить уровень энергии. Итак, старайтесь заниматься упражнениями средней интенсивности не менее 30 минут большую часть дней в неделю, вместо того чтобы ждать наступления выходных.

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