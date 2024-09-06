Утро без кофе: 6 способов повысить энергию без кофеина

Чтобы повысить производительность и энергию, люди часто полагаются на кофеиновые продукты. Есть определенные способы, которые помогут сделать это очень просто.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Daily Express.
Усталость может быть вызвана рядом проблем, в частности, недосыпанием, диетой и другими факторами образа жизни.
Физические упражнения - отличный способ повысить уровень энергии. Итак, старайтесь заниматься упражнениями средней интенсивности не менее 30 минут большую часть дней в неделю, вместо того чтобы ждать наступления выходных.
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