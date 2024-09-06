Ранок без кави: 6 способів підвищити енергію без кофеїну

Щоб підвищити продуктивність та енергію люди часто покладаються на кофеїнові продукти. Є певні способи, які допоможуть це зробити дуже просто.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Daily Express.
Втома може бути спричинена низкою проблем, зокрема недосипанням, дієтою та іншими факторами способу життя.
Фізичні вправи - чудовий спосіб підвищити рівень енергії. Отже, намагайтеся займатися вправами середньої інтенсивності не менше 30 хвилин більшу частину днів на тиждень, замість того, щоб чекати настання вихідних.
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