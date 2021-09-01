Ранні заморозки, сніг і мороз: синоптики оновили прогноз на осінь 2021

Погода в Україні восени буде в основному прохолодною і дощовою, а заморозки очікуються вже в середині жовтня.

Що буде з температурою і опадами в країні в найближчі три місяці - читайте нижче в матеріалі Styler.

Сувору осінь обіцяє українцям народний синоптик Леонід Горбань, пише ТСН.

За його розрахунками, вересень почнеться з теплих і навіть жарких днів, але до кінця місяця похолодає. У жовтні нас чекає похмура і холодна погода, а з середини місяця можливі перші заморозки. Листопад буде досить суворим, з мокрим снігом і морозом.

Прогноз на вересень 2021:

1-2 вересень - сухо і жарко,

3-5 - дощі,

7-10 - ясно, тепло,

11-12 - дощі,

13-17 - ясно, тепло, але вітряно,

18 - дощ,

19-23 - сухо,

24-25 - дощі,

26 вересня і до кінця місяця - похмуро і холодно.

Прогноз на жовтень 2021:

1-4 жовтня - холодно, похмуро,

5-6 і 8-10 - дощі,

11-19 - похмуро, холодно,

14 - заморозки,

20, 22-23 і 26 жовтня - дощі,

27 і до кінця місяця - сухо, але холодно.

Прогноз на листопад 2021:

1-4 листопада - похмуро, дощі,

4-15 - холодно, нічні заморозки,

8-10 - дощі та мокрий сніг,

14 - сніг,

16 і до кінця місяця - мороз,

20, 24, 25 - сніг.

Ресурс Gismeteo також оновив карти погоди, за якими видно, що вересень буде не дуже теплим. Протягом місяця стовпчики термометрів ледь дотягуватимуть до 20-градусних значень, а наприкінці вересня похолодає до +15. Принаймні, такий прогноз синоптики дають для Києва.

Скрін: Погода в Києві, прогноз на місяць (gismeteo.ua)

У той же час в Українському гідрометцентрі не прогнозують особливих аномалій у вересні. Температура і опади будуть в межах норми.

"Середня місячна температура передбачається 14-18 градусів, в Карпатах 11-12, що близько до кліматичної норми. Місячна кількість опадів очікується 34-70 мм, в Карпатах місцями 87-103 мм, що в межах кліматичної норми", - повідомляють синоптики.