Влітку в Україні буде ще спекотніше: кліматолог приголомшила наслідками

Літо в Україні стало за останні тридцять років на півтора градуса тепліше, і ця тенденція продовжиться в майбутньому. Таке підвищення і вище призводить до незворотних наслідків в екосистемах.

За словами завідуючої відділом прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту, серпень 2021 року став теплішим порівняно з попередніми десятиліттями.

Віра Балабух каже, що таке підвищення не пов'язане з активністю Сонця. Справа в людській діяльності, одним з наслідків якої є викид парникових газів.

"Якщо до цього фактору (людського. - Ред.) додасться ще й підвищення сонячної активності, температура повітря може відчутно зрости. До середини XXI століття вона може збільшитися для України в середньому на 1,5 градуса в порівнянні з початком цього століття", - сказала кліматолог.

Кліматолог додала, що таке підвищення і вище вкрай небезпечно. Прикладом тому може бути аномально тепла зима минулого року. Тоді, в 2020-му, середня річна температура перевищила норму на 2,8 градуса. Коли температура підвищується на два градуси і вище, відбуваються незворотні зміни в екосистемах.

"Тоді у нас практично не було зими, не було снігового покриву, що в кінцевому підсумку призвело до проблем з водопостачанням. Спочатку у нас була велика посуха, а потім на Західній Україні сталися великі повені. Пізніше - масштабні пожежі", - пояснила експерт і додала, що подібне відбувається, коли температура повітря підвищується на два і більше градуси.