Ранние сорта вкусного и сладкого картофеля: запомните эти названия

Во вторую половину весны украинцы начинают высаживать картофель, чтобы запастись этим универсальным корнеплодом на целый год. Если вы огородник с опытом, вы должны знать, что один и тот же сорт клубня из года в год может "вырождаться", поэтому стоит пробовать новые сорта.

О топовых ранних сортах вкусного и сладкого картофеля пишет Telegram -канал Дача. Сад і город.

Алена

У клубней этого раннеспелого столового сорта картофеля овальная форма, светло-красная кожура и белая мякоть. Его редко поражают опасные бактериальные и грибковые болезни, поэтому сорт не требует тщательного ухода и частых подкормок.

Алена является раннеспелым сортом - от появления всходов до уборки картофеля происходит 45-60 дней.

Сорт картофеля Алена (фото: diapason.com.ua)

Антонина

Сорт относится к раннеспелым, ведь первый урожай можно попробовать уже через 45 дней после появления всходов.

Растение высокостойко к картофельному раку, однако может пострадать от фитофтороза и нематоды.

Ариэль

Плоды ультрараннего сорта Ариэль созревают еще до того, как может возникнуть угроза заражения фитофторозом.

Кроме того, клубни созревают очень быстро, поэтому за летне-осенний период можно успеть собрать несколько урожаев.

Сорт Ариэль очень ранний (фото: rastim.com.ua)

Барон

Это раннеспелый сорт, хорошо адаптирующийся к неблагоприятным погодным условиям. Растения мало подвержены картофельному раку и повреждению нематодой.

Сорт Барон выгодно выделяется на фоне других сортов и считается одним из лучших по вкусу среди всех раннеспелых сортов картофеля. Картофель неприхотлив и дает высокие урожаи даже при не очень благоприятных погодных условиях.