Ранние сорта вкусного и сладкого картофеля: запомните эти названия
Во вторую половину весны украинцы начинают высаживать картофель, чтобы запастись этим универсальным корнеплодом на целый год. Если вы огородник с опытом, вы должны знать, что один и тот же сорт клубня из года в год может "вырождаться", поэтому стоит пробовать новые сорта.
О топовых ранних сортах вкусного и сладкого картофеля пишет Telegram-канал Дача. Сад і город.
Алена
У клубней этого раннеспелого столового сорта картофеля овальная форма, светло-красная кожура и белая мякоть. Его редко поражают опасные бактериальные и грибковые болезни, поэтому сорт не требует тщательного ухода и частых подкормок.
Алена является раннеспелым сортом - от появления всходов до уборки картофеля происходит 45-60 дней.
Сорт картофеля Алена (фото: diapason.com.ua)
Антонина
Сорт относится к раннеспелым, ведь первый урожай можно попробовать уже через 45 дней после появления всходов.
Растение высокостойко к картофельному раку, однако может пострадать от фитофтороза и нематоды.
Ариэль
Плоды ультрараннего сорта Ариэль созревают еще до того, как может возникнуть угроза заражения фитофторозом.
Кроме того, клубни созревают очень быстро, поэтому за летне-осенний период можно успеть собрать несколько урожаев.
Сорт Ариэль очень ранний (фото: rastim.com.ua)
Барон
Это раннеспелый сорт, хорошо адаптирующийся к неблагоприятным погодным условиям. Растения мало подвержены картофельному раку и повреждению нематодой.
Сорт Барон выгодно выделяется на фоне других сортов и считается одним из лучших по вкусу среди всех раннеспелых сортов картофеля. Картофель неприхотлив и дает высокие урожаи даже при не очень благоприятных погодных условиях.
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