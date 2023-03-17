Названы лучшие сорта картофеля, которые завалят вас урожаем

Скоро в Украине стартует сезон посадки картофеля, поэтому уже сейчас стоит подумать, какие сорта следует закопать в землю, чтобы летом получить щедрые мешки с круглыми, как солнце, клубнями.

Узнайте ниже в материале Styler о сортах картофеля, признанных лучшими, ведь они дают щедрый урожай.