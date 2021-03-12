Український фільм про Донбас став лауреатом премії в США

Український документальний фільм "Земля блакитна, ніби апельсин" отримав престижну премію в США під назвою Cinema Eye Honors 2021 в категорії Spotlight Award.

Про це повідомили в прес-службі Держагентства з питань кіно.

Режисером кінокартини виступила Ірина Цілик. Це її дебют в кіно.

Кінокартина розповідає про сім'ю, яка живе в "червоній зоні" Донбасу. Долаючи щоденні травми існування у прифронтовій зоні, 36-річна Ганна сама виховує чотирьох дітей. Але, незважаючи на всі труднощі, ця родина залишається дуже дружною і життєрадісною. Мама і діти мають багато захоплень, грають на різних музичних інструментах і навіть знімають самостійно фільми про своє життя під час війни.

Українська кінокартина про Донбасі взяла престижну премію

Зазначимо, що прем'єра документального фільму відбулася на кінофестивалі "Санденс", де картина була відзначена премією за кращу режисуру в категорії світового документального кіно. З того часу фільм отримав вже більше двох десятків нагород на міжнародних кінофестивалях.

Зйомки фільму проходили у 2017-2019 роках в Красногорівці, Авдіївці, Курахові Донецької області й в Києві.