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Гільдія сценаристів США назвала кращі фільми і серіали 2020 року

Новость на русском → США, Понеділок 22 березня 2021 14:16
Гільдія сценаристів США назвала кращі фільми і серіали 2020 року Гільдія сценаристів США назвала найкращі фільми і серіали 2020 року (Фото: freepik.com)
Автор: Анна Шиканова

Гільдія сценаристів США назвала найкращі фільми та серіали 2020 року. Переможцями 73-ї щорічної премії стали кінокартини "Перспективна дівчина" і "Борат 2".

Повний список переможців премії Writers Guild Awards опублікували на сайті гільдії сценаристів.

Церемонія оголошення переможців проходила в он-лайні й була записана попередньо. Ведучим церемонії був актор Кел Пенн, який почав шоу в смокінгу, а закінчив в піжамі.

Найвищої нагороди сценаристів удостоївся фільм Саші Барона "Борат 2", над яким працювали 9 сценаристів. За найкращий оригінальний сценарій був нагороджений трилер за сценарієм Эмеральда Фенелла "Перспективна дівчина".

Перспективна дівчина. Український трейлер (2020)

Всі переможці в номінації "Сценарій"

  • Кращий оригінальний сценарій - Перспективна дівчина
  • Кращий адаптований сценарій - Борат 2
  • Кращий документальний сценарій - Дисидент

Всі переможці в телевізійній категорії

  • Кращий драматичний серіал - Корона
  • Кращий комедійний серіал - Тед Ласо
  • Кращий новий серіал - Тед Ласо
  • Кращий оригінальний сценарій серіалу - Місис Америка
  • Кращий адаптований сценарій серіалу - Хід королеви
  • Кращий анімаційний фільм – Ксерокопія ксерокса
  • Краща епізодична драма – Озарк
  • Краща епізодична комедія – Великий

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Академія кінематографічних мистецтв і наук назвала всіх претендентів на Оскар 2021. Варто відзначити, що за головну премію в сфері кіно також буде боротися фільм "Перспективна дівчина" у трьох номінаціях.

А також розповідали про те, хто став переможцями престижної премії Греммі.

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