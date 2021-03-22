Гільдія сценаристів США назвала кращі фільми і серіали 2020 року
Гільдія сценаристів США назвала найкращі фільми та серіали 2020 року. Переможцями 73-ї щорічної премії стали кінокартини "Перспективна дівчина" і "Борат 2".
Повний список переможців премії Writers Guild Awards опублікували на сайті гільдії сценаристів.
Церемонія оголошення переможців проходила в он-лайні й була записана попередньо. Ведучим церемонії був актор Кел Пенн, який почав шоу в смокінгу, а закінчив в піжамі.
Найвищої нагороди сценаристів удостоївся фільм Саші Барона "Борат 2", над яким працювали 9 сценаристів. За найкращий оригінальний сценарій був нагороджений трилер за сценарієм Эмеральда Фенелла "Перспективна дівчина".
Перспективна дівчина. Український трейлер (2020)
Всі переможці в номінації "Сценарій"
- Кращий оригінальний сценарій - Перспективна дівчина
- Кращий адаптований сценарій - Борат 2
- Кращий документальний сценарій - Дисидент
Всі переможці в телевізійній категорії
- Кращий драматичний серіал - Корона
- Кращий комедійний серіал - Тед Ласо
- Кращий новий серіал - Тед Ласо
- Кращий оригінальний сценарій серіалу - Місис Америка
- Кращий адаптований сценарій серіалу - Хід королеви
- Кращий анімаційний фільм – Ксерокопія ксерокса
- Краща епізодична драма – Озарк
- Краща епізодична комедія – Великий
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Академія кінематографічних мистецтв і наук назвала всіх претендентів на Оскар 2021. Варто відзначити, що за головну премію в сфері кіно також буде боротися фільм "Перспективна дівчина" у трьох номінаціях.
А також розповідали про те, хто став переможцями престижної премії Греммі.