"Историческое фото". Тарас Цымбалюк познакомил родителей со своей избранницей

Секс-символ украинского кино Тарас Цымбалюк познакомил с родителями свою любимую, ресторатора и бизнесвумен Светлану Готочкину.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram актера.

Тарас Цымбалюк познакомил избранницу с родителями

Так, звезда "Спіймати Кайдаша" отправился вместе со своей любимой в родной город - Корсунь-Шевченковский.

Актер запостил снимок, сделанный, вероятно, перед знакомством Светланы с его родителями.

На нем она позирует у подъезда с букетом роз.

Светлана Готочкина (фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk)

"Историческое фото: привез Светлану Готочкину в Корсунь", - написал Тарас.

Позже Цымбалюк показал в stories родителей - маму Татьяну и отца Василия, которые сидели за праздничным столом и распаковывали подарки.

Родители Тараса Цымбалюка (фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk)

Напомним, Тарас Цимбалюк намекнул на свои новые отношения в начале ноября 2022 года.

Он запостил совместный снимок с таинственной блондинкой, которая его нежно целовала. Впрочем, лицо новой избранницы он не показал.

Уже через несколько недель бдительные пользователи вычислили, что актер закрутил роман с рестораторкой Светланой Готочкиной.

Тарас Цымбалюк с любимой (фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk)

До этого артист год был женат на визажистке Тине Антоненко. Однако их отношения не выдержали войны.

Летом 2022 года пара объявила о разводе.