"Историческое фото". Тарас Цымбалюк познакомил родителей со своей избранницей
Секс-символ украинского кино Тарас Цымбалюк познакомил с родителями свою любимую, ресторатора и бизнесвумен Светлану Готочкину.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram актера.
Тарас Цымбалюк познакомил избранницу с родителями
Так, звезда "Спіймати Кайдаша" отправился вместе со своей любимой в родной город - Корсунь-Шевченковский.
Актер запостил снимок, сделанный, вероятно, перед знакомством Светланы с его родителями.
На нем она позирует у подъезда с букетом роз.
Светлана Готочкина (фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk)
"Историческое фото: привез Светлану Готочкину в Корсунь", - написал Тарас.
Позже Цымбалюк показал в stories родителей - маму Татьяну и отца Василия, которые сидели за праздничным столом и распаковывали подарки.
Родители Тараса Цымбалюка (фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk)
Напомним, Тарас Цимбалюк намекнул на свои новые отношения в начале ноября 2022 года.
Он запостил совместный снимок с таинственной блондинкой, которая его нежно целовала. Впрочем, лицо новой избранницы он не показал.
Уже через несколько недель бдительные пользователи вычислили, что актер закрутил роман с рестораторкой Светланой Готочкиной.
Тарас Цымбалюк с любимой (фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk)
До этого артист год был женат на визажистке Тине Антоненко. Однако их отношения не выдержали войны.
Летом 2022 года пара объявила о разводе.
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