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Что делать, если вы оказались под завалом вместе с ребенком: инструкция от спасателей

Пятница 05 апреля 2024 17:38
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Что делать, если вы оказались под завалом вместе с ребенком: инструкция от спасателей Первое правило в любой ситуации - не паниковать (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Ирина Костенко

Война в Украине продолжается. Враг регулярно атакует наши города и поселки дронами и ракетами. Учитывая это, каждому украинцу нужно помнить о правилах поведения во время тревоги, а также что делать, если в результате обстрела под завалом оказался ребенок.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, как именно нужно действовать в такой ситуации.

При подготовке материала были использованы следующие источники: страница ГСЧС Украины в Facebook, официальный сайт ГСЧС Украины.

Правила поведения во время воздушной тревоги

В Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям отмечают, что воздушную тревогу ни в коем случае нельзя игнорировать. В то же время и паниковать при этом не стоит.

Вместо этого необходимо немедленно следовать до ближайшего укрытия.

Что делать, если вы оказались под завалом вместе с ребенком: инструкция от спасателей

Что делать после сигнала воздушной тревоги (инфографика: dsns.gov.ua)

Если же вы не успеваете добежать до укрытия, нужно:

  • перейти в помещение без окон
  • воспользоваться правилом "двух стен"

Что делать, если вы оказались под завалом вместе с ребенком: инструкция от спасателей

Что делать, если не успели добежать до укрытия (инфографика: dsns.gov.ua)

Что делать под завалом вместе с ребенком

Если в доме произошел взрыв и вы вместе с ребенком попали под завал, спасатели советуют придерживаться ряда важных шагов:

  • убедиться, что ребенок не ранен
  • помочь ребенку успокоиться (обнять, взять за руку, попросить дышать вместе с вами глубоко и медленно)

Что делать, если вы оказались под завалом вместе с ребенком: инструкция от спасателей

Что делать под завалом вместе с ребенком (инфографика: dsns.gov.ua)

Если у вас нет воды, эксперты советуют:

  • попросить ребенка задерживать во рту слюну
  • делать движения, словно он ее жует
  • глотать

"Это поможет успокоиться", - объяснили в ГСЧС.

Что делать, если вы оказались под завалом вместе с ребенком: инструкция от спасателей

Что делать, если нет воды (инфографика: dsns.gov.ua)

Если же, не дай Бог, ребенок находится под завалом сам, взрослым нужно:

  • позвать его, чтобы понять, в сознании ли он
  • спросить о самочувствии - болит ли у него что-нибудь, может ли он пошевелить руками и ногами и т.д.
  • постоянно поддерживать с ним связь - рассказывать разные истории, вспоминать об общих радостных моментах и т.п.
  • заверить, что помощь обязательно придет

Что делать, если вы оказались под завалом вместе с ребенком: инструкция от спасателейЧто делать, если вы оказались под завалом вместе с ребенком: инструкция от спасателей

Что делать, если ребенок под завалом сам (инфографика: dsns.gov.ua)

Напомним, ранее мы рассказывали, что делать в случае обнаружения взрывоопасных предметов.

Читайте также, как дозвониться спасателям и полиции, если нет связи.

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