Что делать, если вы оказались под завалом вместе с ребенком: инструкция от спасателей

Война в Украине продолжается. Враг регулярно атакует наши города и поселки дронами и ракетами. Учитывая это, каждому украинцу нужно помнить о правилах поведения во время тревоги, а также что делать, если в результате обстрела под завалом оказался ребенок.

При подготовке материала были использованы следующие источники: страница ГСЧС Украины в Facebook, официальный сайт ГСЧС Украины.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, как именно нужно действовать в такой ситуации.

Правила поведения во время воздушной тревоги

В Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям отмечают, что воздушную тревогу ни в коем случае нельзя игнорировать. В то же время и паниковать при этом не стоит.

Вместо этого необходимо немедленно следовать до ближайшего укрытия.

Что делать после сигнала воздушной тревоги (инфографика: dsns.gov.ua)

Если же вы не успеваете добежать до укрытия, нужно:

перейти в помещение без окон

воспользоваться правилом "двух стен"

Что делать, если не успели добежать до укрытия (инфографика: dsns.gov.ua)

Что делать под завалом вместе с ребенком

Если в доме произошел взрыв и вы вместе с ребенком попали под завал, спасатели советуют придерживаться ряда важных шагов:

убедиться, что ребенок не ранен

помочь ребенку успокоиться (обнять, взять за руку, попросить дышать вместе с вами глубоко и медленно)

Что делать под завалом вместе с ребенком (инфографика: dsns.gov.ua)

Если у вас нет воды, эксперты советуют:

попросить ребенка задерживать во рту слюну

делать движения, словно он ее жует

глотать

"Это поможет успокоиться", - объяснили в ГСЧС.

Что делать, если нет воды (инфографика: dsns.gov.ua)

Если же, не дай Бог, ребенок находится под завалом сам, взрослым нужно:

позвать его, чтобы понять, в сознании ли он

спросить о самочувствии - болит ли у него что-нибудь, может ли он пошевелить руками и ногами и т.д.

постоянно поддерживать с ним связь - рассказывать разные истории, вспоминать об общих радостных моментах и т.п.

заверить, что помощь обязательно придет

Что делать, если ребенок под завалом сам (инфографика: dsns.gov.ua)