Что делать, если вы оказались под завалом вместе с ребенком: инструкция от спасателей
Война в Украине продолжается. Враг регулярно атакует наши города и поселки дронами и ракетами. Учитывая это, каждому украинцу нужно помнить о правилах поведения во время тревоги, а также что делать, если в результате обстрела под завалом оказался ребенок.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, как именно нужно действовать в такой ситуации.
При подготовке материала были использованы следующие источники: страница ГСЧС Украины в Facebook, официальный сайт ГСЧС Украины.
Правила поведения во время воздушной тревоги
В Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям отмечают, что воздушную тревогу ни в коем случае нельзя игнорировать. В то же время и паниковать при этом не стоит.
Вместо этого необходимо немедленно следовать до ближайшего укрытия.
Что делать после сигнала воздушной тревоги (инфографика: dsns.gov.ua)
Если же вы не успеваете добежать до укрытия, нужно:
- перейти в помещение без окон
- воспользоваться правилом "двух стен"
Что делать, если не успели добежать до укрытия (инфографика: dsns.gov.ua)
Что делать под завалом вместе с ребенком
Если в доме произошел взрыв и вы вместе с ребенком попали под завал, спасатели советуют придерживаться ряда важных шагов:
- убедиться, что ребенок не ранен
- помочь ребенку успокоиться (обнять, взять за руку, попросить дышать вместе с вами глубоко и медленно)
Что делать под завалом вместе с ребенком (инфографика: dsns.gov.ua)
Если у вас нет воды, эксперты советуют:
- попросить ребенка задерживать во рту слюну
- делать движения, словно он ее жует
- глотать
"Это поможет успокоиться", - объяснили в ГСЧС.
Что делать, если нет воды (инфографика: dsns.gov.ua)
Если же, не дай Бог, ребенок находится под завалом сам, взрослым нужно:
- позвать его, чтобы понять, в сознании ли он
- спросить о самочувствии - болит ли у него что-нибудь, может ли он пошевелить руками и ногами и т.д.
- постоянно поддерживать с ним связь - рассказывать разные истории, вспоминать об общих радостных моментах и т.п.
- заверить, что помощь обязательно придет
Что делать, если ребенок под завалом сам (инфографика: dsns.gov.ua)
Напомним, ранее мы рассказывали, что делать в случае обнаружения взрывоопасных предметов.
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