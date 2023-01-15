Ракетная атака на Днепр: погибли две молодые женщины, подруги и волонтерки

Россия совершила очередной массовый обстрел Украины в субботу, 14 января. Одна из ракет попала в многоэтажный дом в Днепре. По состоянию на 15 января известно уже о 25 погибших, среди них один ребенок.

Количество травмированных уже выше 70 человек. За сутки из-под завалов спасли 39 человек, в том числе 6 детей. Количество без вести пропавших - 43 человека.