Без советского привкуса. Как в Украине планируют реформировать школы
В Украине продолжаются активные изменения в системе образования. Школа - это одно из базовых звеньев обучения, которое также требует доработки. В МОН представили план, по которому реформируют школьное образование и лишатся влияния советских убеждений.
Как именно планируют менять школы, объясняет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт МОН.
Безопасность
Учебное заведение должно предусматривать психологический, эмоциональный и физический комфорт для всех. Администрациям школ следует подумать о большом укрытии в случае объявления воздушной тревоги, отсутствия тупиков и изолированных зон для предотвращения буллинга и открытых пространств без посторонних лиц.
В этом контексте инструментами для работы являются:
- укрытие - это не только пространство для физической безопасности, но и дополнительное место для обучения
- роллеты для стеклянных окон
- школа не должна быть лабиринтом, ребенку и взрослому должно быть интуитивно понятно, как двигаться по коридорам
- отсутствие тупиков и закрытых или изолированных пространств в санузлах
- создание небольших пространств для уединения внутри открытых пространств
Школы должны быть снабжены функциональными и комфортными укрытиями (фото: Getty Images)
Школа - часть сообщества
Обычно после завершения уроков школа закрывается, однако можно дать ученикам возможность проводить там больше времени на дополнительных занятиях, например.
Что предлагают сделать:
- спортивные площадки и мастерские, кабинеты для занятий музыкой или рисованием. Причем их следует сделать открытыми для всего общества.
- открытое мультифункциональное пространство внутри школы
- стойки для парковки велосипедов у главного входа, чтобы ученики могли добираться собственным транспортом
- освещение внешнего пространства
- расположение уличных розеток для проведения ярмарки, праздников и других активностей на главной площади школы
Безбарьерность
Учебное заведение не должно иметь никаких физических или образовательных препятствий. Дети с особенными образовательными потребностями имеют такое же право на обучение, однако советская система образования не учла этого.
Инструменты трансформации:
- доступная навигация на близлежащих путях, главный вход четко просматривается издалека
- дорожки в школу имеют ровное покрытие и достаточно широкие, чтобы группа детей могли идти рядом
- при невозможности совершить вход на уровне тротуара нужно установить пандус или подъемник. Дверной проход учитывает разные конструкции, а двери можно сделать автоматически раздвижными.
- в любую точку школы удобно добраться тем, кто испытывает трудности в передвижении, благодаря лифтам, подъемникам
Разнообразная школьная территория
Двор должен включать зоны для занятий на открытом воздухе, игровые площадки, дворики и террасы, спортивные площадки, места для мероприятий и другие активности.
Зеленые насаждения будут создавать уют во дворе и дополнительные оттенки для отдыха.
В такие помещения как уборная или гардероб можно зайти как изнутри здания, так и с улицы.
Многофункциональность
Если школа недостаточно большая, при проектировании следует учесть многофункциональность помещений.
Например, холл может быть одновременно читальным залом или местом проведения событий. Классы могут иметь разное планирование, чтобы вовлечь детей в учебный процесс и сделать его более интерактивным.
Даже обычные элементы интерьера могут стать решением: подоконники, лестницы-амфитеатры как сиденья или отдельные небольшие зоны.
Все помещения, включая столовую, обязаны делать несколько функций (фото: Getty Images)
Холл - место событий
Для того чтобы сделать холл "сердцем" школы нужно:
- сделать так, чтобы вход в здание вел непосредственно в холл
- придать холлу многофункциональность
- расставлять мебель-трансформеры для легкой адаптации пространства под разные события
Расположение парт в классах
Для сохранения визуальной связи и открытости между классами и коридорами советуют использовать стеклянную дверь. Первые классы должны иметь прямой доступ к собственной террасе на улице.
Этот принцип уже тестируется на примере Новой Украинской Школы: в классах можно работать группами и индивидуально; мнение каждого ученика важно, а пространство дает свободу самовыражения во время учебы.
Здание - также учитель
Целью советских школ было воспитать "правильного, удобного" гражданина, однако на самом деле школа должна давать место и простор для самовыражения.
Способы воплощения:
- пространства должны создавать условия для поддержания детской любознательности и вовлеченности
- библиотека в общем публичном пространстве доступна всем
- столовая работает как место сборов и встреч между уроками
- кабинет учителей физически отделен как тихое личное пространство, хотя к нему могут иметь доступ и учащиеся
Такие изменения уже внедряют
Для тестирования концепции отобрали пять школ в Киевской и Харьковской областях, Запорожье и Кривом Роге. Готовые концепции передадут МОН для реализации, распространения и масштабирования на школьные заведения с аналогичным планированием по всей территории Украины.
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