Без радянського присмаку. Як в Україні планують реформувати школи

В Україні тривають активні зміни у системі освіти. Школа - це одна з базових ланок навчання, яка також потребує доопрацювання. У МОН представили план, за яким реформують шкільну освіту та позбудуться впливу радянських переконань.

Як саме планують змінювати школи, пояснює РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на сайт МОН .

Безпека

Навчальний заклад повинен передбачати психологічний, емоційний і фізичний комфорт для всіх. Адміністраціям шкіл варто подумати про велике укриття в разі оголошення повітряної тривоги, відсутність глухих кутів та ізольованих зон для запобігання булінгу та відкриті простори без сторонніх осіб.

У цьому контексті інструментами для роботи є:

укриття - це не лише простір для фізичної безпеки, а й додаткове місце для навчання

ролети для скляних вікон

школа не повинна бути лабіринтом, дитині та дорослому повинно бути інтуїтивно зрозуміло, як рухатися коридорами

відсутність глухих кутів і закритих чи ізольованих просторів в санвузлах

створення невеликих просторів для усамітнення всередині відкритих просторів

Школи повинні бути забезпеченими функціональними та комфортними укриттями (фото: Getty Images)

Школа - частина спільноти

Зазвичай після завершення уроків школа зачиняється, однак можна дати учням можливість проводити там більше часу на додаткових заняттях, наприклад.

Що пропонують зробити:

спортивні майданчики та майстерні, кабінети для занять музикою чи малюванням. Причому їх варто зробити відкритими для всієї громади.

відкритий мультифункціональний простір всередині школи

стійки для паркування велосипедів біля головного входу, щоб учні могли добиратися власним транспортом

освітлення зовнішнього простору

розташування вуличних розеток для проведення ярмарок, свят та інших активностей на головній площі школи

Безбар'єрність

Навчальний заклад не повинен мати жодних фізичних чи освітніх перешкод. Діти з особливими освітніми потребами мають таке саме право на навчання, однак радянська система освіти не врахувала цього.

Інструменти трансформації:

доступна навігація на прилеглих шляхах, головний вхід чітко проглядається здалеку

доріжки до школи мають рівне покриття та є достатньо широкими, щоб група дітей могли йти поряд

при неможливості зробити вхід на рівні тротуару потрібно встановити пандус чи підйомник. Дверний прохід враховує різні конструкції, а двері можна зробити автоматично розсувними

у будь-яку точку школи зручно дістатися тим, хто має труднощі в пересуванні, завдяки ліфтам, підйомникам

Різноманітна шкільна територія

Подвір'я повинне включати зони для занять на відкритому повітрі, ігрові майданчики, дворики й тераси, спортивні майданчики, місця для заходів та інші активності.

Зелені насадження будуть створювати затишок на подвір'ї та додаткові затінки для відпочинку.

До таких приміщень як вбиральня чи гардероб можна зайти як зсередини будівлі, так і з вулиці.

Багатофункціональність

Якщо школа є недостатньо великою, під час проєктування варто врахувати багатофункціональність приміщень.

Наприклад, хол може бути одночасно читальним залом чи місцем проведення подій. Класи можуть мати різне планування, щоб залучити учнів у навчальний процес і зробити його більш інтерактивним.

Навіть звичайні елементи інтер'єру можуть стати рішенням: підвіконня, сходи-амфітеатри як сидіння чи окремі невеликі зони.

Усі приміщення, включаючи їдальню, повинні виконувати кілька функцій (фото: Getty Images)

Хол - місце подій

Для того, щоб зробити хол "серцем" школи потрібно:

зробити так, щоб вхід до будівлі вів безпосередньо до холу

надати холу багатофункціональності

розставляти меблі-трансформери для легкої адаптації простору під різні події

Розташування парт у класах

Для збереження візуального зв'язку та відкритості між класами та коридорами радять використовувати скляні двері. Перші класи повинні мати прямий доступ до власної тераси на вулиці.

Цей принцип вже тестують на прикладі Нової Української Школи: у класах можна працювати групами та індивідуально; думка кожного учня важлива, а простір дає свободу самовираження під час навчання.

Будівля - також вчитель

Метою радянських шкіл було виховати "правильного, зручного" громадянина, проте насправді школа повинна давати місце та простір для самовираження.

Способи втілення:

простори повинні створювати умови для підтримки дитячої допитливості та залученості

бібліотека в загальному публічному просторі доступна для всіх

їдальня працює як місце зборів та зустрічей між уроками

кабінет вчителів фізично відокремлений як тихий особистий простір, хоча до нього можуть мати доступ й учні

Такі зміни вже впроваджують

Для тестування концепції відібрали п'ять шкіл у Київській і Харківській областях, у Запоріжжі та Кривому Розі. Готові концепції передадуть у МОН для реалізації, поширення та масштабування на шкільні заклади з аналогічним плануванням по усій території Україні.