Использование телефонов в школах: разрешено ли в Украине и за границей

Несколько лет в Украине идет дискуссия о разрешении или запрете использования мобильных телефонов детьми в школах. Родители выступают категорически против запрета, ведь смартфон - это возможность быстро связаться с ребенком. Для учителей гаджеты могут быть одновременно и помощниками в разнообразии учебного процесса, и врагами, отвлекающими детей от работы.

РБК-Украина (проект Styler) объясняет, разрешены ли телефоны в украинских школах и как этот вопрос урегулировали за границей.

"Запретить нельзя разрешить"

Законотворцы и граждане Украины обсуждают уже несколько лет, где же в этом изречении ставить запятую.

С 1 сентября 2007 года в Украине действовал запрет на использование мобильных телефонов в школах. Причем это касалось и учеников, и учителей. В 2014 году МОН отменило эту норму.

Главной причиной этого стало распространение использования информационно-коммуникационных технологий во время учебного процесса в учебных заведениях.

Сегодня гаджеты могут выполнять другие задачи в сфере образования.

"Использование мобильных телефонов в образовательных целях помогает разнообразить уроки и занятия, быстро связаться с родителями в случае необходимости, а также фиксировать факты нарушения прав, определенных статьей 32 Конституции Украины", - считает образовательный омбудсмен Украины Сергей Горбачев.

В то же время, он добавляет, что телефон может отвлекать от обучения, способствовать академической недобродетельности и снижать уровень общения в реальности.

В Украине идет обсуждение использования детьми телефонов во время обучения (фото: Freepik)

Как эту проблему урегулировали за границей

Германия

Основной Закон ФРГ рассматривает запрет брать с собой телефон как нарушение общей свободы действий человека. Поэтому взять смартфон в школу можно, но тогда нужно соблюдать правила использования, которые могут отличаться на федеральных землях и в школах.

Например, в Баварии школы самостоятельно регулируют этот вопрос, но правила не распространяются на начальные и базовые школы для учеников с особыми потребностями.

Во время экзаменов ученики оставляют телефоны дома или в специально отведенных местах в школе.

Если ученик снимает других людей без их разрешения, то за это может быть даже уголовная ответственность. Однако педагог не имеет права просить ребенка разблокировать телефон или тем более делать это самостоятельно. Такие действия считаются вмешательством в личную жизнь.

Франция

С 2018 года в школах и колледжах Франции запрещено пользоваться мобильными телефонами. Сюда также входят планшеты, часы и другие устройства. Гаджеты можно активировать в образовательных целях и в специально отведенных для этого местах.

Каждое учебное заведение самостоятельно определяет, как соблюдать закон. Так же заведение самостоятельно устанавливает норму наказаний за нарушение правил. Если учитель забирает телефон, то должен вернуть его к концу учебного дня ученику, его родителям или опекунам.

Польша

В Польше законодательство не запрещает использование телефонов в школах. Каждое учебное заведение может урегулировать это в соответствии со своими правилами.

Однако среди общественности так же как в Украине продолжаются дискуссии по этому поводу. Министр образования высказывает мнение о запрете использования телефонов на уроках и перерывах, но выступает за то, чтобы у детей они были с собой в школе для связи с родителями.

Ученикам старших классов разрешается использовать телефоны и планшеты в образовательных целях.

Швеция

Швеция имеет четкие правила использования мобильных телефонов в образовательном процессе. Это возможно при двух условиях:

с согласия учителя для развития и обучения учащихся

для адаптации или специальной поддержки ребенка

Педагог может забрать гаджет, если его использование препятствует обучению или предотвратить оскорбительную фотосъемку.

Великобритания

Решения по использованию школами и колледжами администрации учебных заведений принимаются самостоятельно. К примеру, ученики могут приносить их с собой в школу, но им не разрешено пользоваться ими на уроках.