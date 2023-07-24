Во Львове пытались похитить прах советского разведчика: что известно

Во Львове неизвестные пытались похитить прах советского разведчика и агента НКВД Николая Кузнецова, который похоронен на Холме Славы. Им помешала охрана.

Об этом сообщил мэр Львова Андрей Садовый в Telegram .

Что известно об инциденте

"Какое-то бестолковое хотело украсть прах Кузнецова. Теперь работает полиция. Повторюсь. Кузнецов нам не нужен, но просто так - не отдадим. По деталям в ГУР", - заявил Садовый.

Глава города также прикрепил фото, на котором видно, что вандалы частично повредили надгробную плиту.

Это также подтвердил директор ЛКП "Музей "Лычаковское кладбище" Александр Дмитрив.

"Утром я приехал на место. Увидел, что плиту пытались поднять, потому что сбоку есть подставленные бетонные камни. Однако плиту не удалось сместить ни влево, ни вправо. Отмечу, что сам низ захоронения залит бетоном под плитой. Его никто не успел повредить", - рассказал ресурсу "Суспільне" Дмитрив.

Неизвестные повредили надгробную плиту Николая Кузнецова (фото: t.me/andriysadovyi)

Пресс-секретарь полиции Львовской области Светлана Добровольская сообщила, что на место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Сейчас стражи порядка выясняют все обстоятельства дела и изучают видео с камер наблюдения.

Также отметим, что это не первая попытка похитить прах Кузнецова.

"Были обращения от чиновников из РФ относительно возможности забрать этот прах. Конечно, мы отказали. Были попытки коррумпировать чиновников городского совета, предлагали невероятные взятки, чтобы принять соответствующее решение. Моя позиция тверда: мы готовы обменять этот прах на воинов, которые находятся в плену", - отметил Садовый.

Что известно о разведчике Кузнецове

Николай Кузнецов был разведчиком и диверсантом Красной армии. Во время Второй мировой войны он оказался в немецком тылу близ Ровно. Он хорошо владел немецким языком, поэтому смог проникнуть в круг нацистских оккупантов под именем Пауль Зиберт.

Он якобы ликвидировал 11 генералов и высокопоставленных чиновников. Ему присвоили звание Героя Советского Союза посмертно.

Племянница разведчика обратилась с запросами во Львов, чтобы перезахоронить своего дядю в Екатеринбурге. В 2021 году исполнительный комитет Львовского городского совета единогласно отклонил решение Верховного Суда Украины о передаче останков агента НКВД России.

Николай Кузнецов (фото: Википедия)

Тогда Садовый заявил, что пока граждане нашего государства не вернутся на родную землю, у нас нет морального права отдавать прах советских офицеров.

Также добавим, что позже Кассационный админсуд Верховного суда обязал мэрию Львова разрешить перезахоронение праха Кузнецова с Холма Славы, но это постановление так и не было выполнено.