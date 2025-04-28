Радоница 2025: точная дата, когда надо идти на кладбище, что нельзя делать

Поминальные дни - это период, когда мы отдаем дань уважения умершим близким и молимся за их души. Проводы, Гробки, Радоница - это важные даты, отмечаемые после Пасхи.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, в какие дни в 2025 году принято поминание умерших на Радоницу.

Что делать в поминальные дни?

В 2025 году поминальный период длится с 27 по 29 апреля. В эти дни принято посещать кладбища, молиться за умерших и выполнять обряд панихиды.

В эти дни важно не только посетить кладбище, но и настроиться на духовную молитву. Традиционно люди наводят порядок на могилах, очищают их от листьев, обновляют цветы и красят ограждения.

Стоит помнить, что поминовение должно быть преимущественно духовным, а не материальным. Обычай приносить еду на могилы, хотя и имеет долгую историю, сегодня недопустим, поскольку кладбище - это место молитвы, а не трапезы.

Церковь рекомендует вместо еды молиться за умерших в храме. Зажигая свечи за упокой, мы проявляем свою веру и поддержку душам умерших.

Что нельзя делать на Радоницу?

Радоница имеет свои ограничения относительно того, что можно и что нельзя делать на кладбище.

Прежде всего, не следует приходить на могилы без предварительной молитвы в церкви. Такой подход подготавливает нас к поминовению и позволяет настроиться на духовное общение с умершими.

Кроме того, запрещается организовывать застолья или пить алкоголь на кладбище. Церковь считает такие практики неправильными, поскольку кладбище - это место для покоя, а не для празднований.

Нельзя приносить на могилы личные вещи умерших или оставлять сигареты, даже если это было их привычкой. Такие обычаи являются суеверными и не поддерживаются церковной традицией.

Помните, что главным на Радоницу является духовное обогащение, а не материальные дары. Важно сохранять достоинство и уважение к месту захоронения, не нарушая тишину и покой.

Радоница - это время почтить память умерших родных и близких (фото: Freepik.com)

Молитва и милостыня за умерших

Молитва за упокой душ умерших - это важнейший элемент поминального дня. Именно молитва помогает нам настроиться на покой и воспоминания об усопших.

Кроме того, в эти дни принято помогать нуждающимся, подавая милостыню. Этот акт милосердия является проявлением нашей заботы о тех, кто остался в живых, и о душах умерших. Лучше всего отдавать еду тем, кто в ней нуждается, а не оставлять ее на могилах.

Совместная молитва и добрые дела - это то, что действительно имеет значение в этот день. Все материальные вещи не могут помочь душам умерших, но наша молитва и добрые дела имеют большую ценность. Это также время для того, чтобы задуматься о своей жизни, о наших родных и близких.