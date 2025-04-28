Радониця 2025: точна дата, коли треба йти на кладовище, що не можна робити

Поминальні дні - це період, коли ми віддаємо шану померлим близьким та молимося за їх душі. Проводи, Гробки, Радониця - це важливі дати, що відзначаються після Великодня.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає, у які дні у 2025 році заведено поминання померлих на Радоницю.

Що робити в поминальні дні?

У 2025 році поминальний період триває з 27 по 29 квітня. У ці дні заведено відвідувати кладовища, молитися за померлих і виконувати обряд панахиди.

У ці дні важливо не тільки відвідати кладовище, а й налаштуватися на духовну молитву. Традиційно люди наводять порядок на могилах, очищають їх від листя, оновлюють квіти та фарбують огорожі.

Варто пам'ятати, що поминання має бути переважно духовним, а не матеріальним. Звичай приносити їжу на могили, хоча й має довгу історію, сьогодні є неприпустимим, оскільки кладовище - це місце молитви, а не трапези.

Церква рекомендує замість їжі молитися за померлих у храмі. Запалюючи свічки за упокій, ми виявляємо свою віру та підтримку душам померлих.

Що не можна робити на Радоницю?

Радониця має свої обмеження щодо того, що можна і що не можна робити на кладовищі.

Насамперед, не слід приходити на могили без попередньої молитви в церкві. Такий підхід підготовляє нас до поминання і дозволяє налаштуватися на духовне спілкування з померлими.

Крім того, забороняється організовувати застілля або пити алкоголь на кладовищі. Церква вважає такі практики неправильними, оскільки кладовище - це місце для спокою, а не для святкувань.

Не можна приносити на могили особисті речі померлих або залишати сигарети, навіть якщо це було їх звичкою. Такі звичаї є марновірними та не підтримуються церковною традицією.

Пам'ятайте, що головним на Радоницю є духовне збагачення, а не матеріальні дари. Важливо зберігати гідність і повагу до місця поховання, не порушуючи тишу та спокій.

Радониця - це час вшанувати пам'ять померлих рідних та близьких (фото: Freepik.com)

Молитва і милостиня за померлих

Молитва за упокій душ померлих - це найважливіший елемент поминального дня. Саме молитва допомагає нам налаштуватися на спокій і спогади про покійних.

Крім того, в ці дні прийнято допомагати нужденним, подаючи милостиню. Цей акт милосердя є виявом нашої турботи про тих, хто залишився в живих, і про душі померлих. Найкраще віддавати їжу тим, хто її потребує, а не залишати її на могилах.

Спільна молитва та добрі справи - це те, що справді має значення в цей день. Всі матеріальні речі не можуть допомогти душам померлих, але наша молитва і добрі справи мають велику цінність. Це також час для того, щоб задуматися про своє життя, про наших рідних і близьких.