6 украинских слов, которые ошибочно считаются суржиком. Проверьте себя
Не все слова, похожие в произношении на российские, являются суржиком. Некоторые из них - наследие из праславянского языка. Чтобы проверить себя, следует определить, есть ли в других славянских языках слова с этим корнем, либо есть ли в украинском устойчивые выражения с этим словом.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию Project rid в Instagram.
"Скала"
Это слово произошло от праславянского "skala" и первично означало "нечто отколотое", "нечто расколотое".
"Клоччя"
Происходит от праславянского klъkъ "пакли, простейшая пряжа", связано с kolti "колоты". В других славянских языках тоже есть слова с этим корнем.
"Жар"
Происходит от праславянского žаrъ, это слово связано с goreti "гореть". В польском словенском и словацком также существует это слово.
"Зола"
Это слово происходит от праславянского zola и связано с zolto "золота", "zelenъ "зеленый". В украинском языке даже есть устойчивое выражение "золить голову".
"Кусок"
Происходит от праславянской kosati, связанной с kosъ "кусок". В других языках также есть слова с этим корнем, а в украинском даже устойчивое выражение "ласий кусок".
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