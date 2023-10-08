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6 украинских слов, которые ошибочно считаются суржиком. Проверьте себя

Воскресенье 08 октября 2023 09:20
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6 украинских слов, которые ошибочно считаются суржиком. Проверьте себя Какие слова считают суржиком (фото: vsiknygy.com.ua)
Автор: Василина Копытко

Не все слова, похожие в произношении на российские, являются суржиком. Некоторые из них - наследие из праславянского языка. Чтобы проверить себя, следует определить, есть ли в других славянских языках слова с этим корнем, либо есть ли в украинском устойчивые выражения с этим словом.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию Project rid в Instagram.

"Скала"

Это слово произошло от праславянского "skala" и первично означало "нечто отколотое", "нечто расколотое".

6 украинских слов, которые ошибочно считаются суржиком. Проверьте себя

"Клоччя"

Происходит от праславянского klъkъ "пакли, простейшая пряжа", связано с kolti "колоты". В других славянских языках тоже есть слова с этим корнем.

6 украинских слов, которые ошибочно считаются суржиком. Проверьте себя

"Жар"

Происходит от праславянского žаrъ, это слово связано с goreti "гореть". В польском словенском и словацком также существует это слово.

6 украинских слов, которые ошибочно считаются суржиком. Проверьте себя

"Зола"

Это слово происходит от праславянского zola и связано с zolto "золота", "zelenъ "зеленый". В украинском языке даже есть устойчивое выражение "золить голову".

6 украинских слов, которые ошибочно считаются суржиком. Проверьте себя

"Кусок"

Происходит от праславянской kosati, связанной с kosъ "кусок". В других языках также есть слова с этим корнем, а в украинском даже устойчивое выражение "ласий кусок".

6 украинских слов, которые ошибочно считаются суржиком. Проверьте себяВсе скриншоты на странице Project rid

Смотрите также еще одну подборку слов, которые считаются российскими, но на самом деле они такими не являются.

Раньше мы делились списком "украинских" слов, которые придумали советские власти, чтобы осквернить украинский язык.

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