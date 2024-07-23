Инна Мирошниченко растрогала мечтой приемной дочери Ангелины

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram блогерши.

Подробности

Так, Инна опубликовала в своем блоге трогательный ролик, на котором она наслаждается видом Киева в объятиях с Ангелиной.

В подписи к видео знаменитость пересказала диалог с девочкой о ее мечтах.

"О чем ты мечтаешь? - Не знаю. - Ты знаешь, что такое мечтать? - Нет. - Это когда ты чего-то очень сильно хочешь. Может было такое, что ты что-то сильно хотела? Так это и есть мечтать. - Я мечтала о тебе, Тимуре, братьях и сестре…", - растрогала Мирошниченко.

Реакция фанатов

Пользователей сети растрогал пост Инны. Они назвали звездную семью примером для подражания для многих.

Ваша сімʼя не врятувала цілий світ, та врятувала світи двох чудових дітей. Ви - приклад для кожного

Інна, Тимур, я ще ніколи не зустрічала таких неймовірних людей!

Плачу. Над цією дитиною зійшло сонце у вигляді родини Мірошниченків

Маленьке сонечко мріяла про щасливу родину, де її любитимуть, будуть піклуватися і дарити тепло

Напомним, в прошлом году Тимур Мирошниченко и его жена усыновили маленького мальчика по имени Марсель. Пара также воспитывает двоих родных детей - Мию и Марка.

После первого усыновления супруги сразу решили, что должны подарить семью еще одному ребенку из детского дома. Ею оказалась 8-летняя Ангелина.

Инна Мирошниченко с дочерьми (фото: instagram.com/_inna_mi_)

С девочкой пара впервые познакомилась через ZOOM, ведь она в тот момент жила в Польше. Туда после начала полномасштабного вторжения РФ эвакуировали заведение, в котором находилась Ангелина.