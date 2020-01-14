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Названі нардепи, які першими "кнопкодавили" у 2020 році

Новини » Політика     14.01.2020 - 14:13
Названі нардепи, які першими "кнопкодавили" у 2020 році
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Народні обранці голосували замість своїх колег під час засідання 14 січня

У вівторок, 14 січня, під час реєстрації народних депутатів на першому пленарному засіданні парламенту в 2020 році, позафракційні нардепи Вадим Новинський і Дмитро Шпенов кнопкодавили. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "ЧЕСНО".

На відео реєстрації видно, як нардеп Новинський натискає кнопку на своєму місці, а після того натискає кнопку на пульті колеги Муси Магомедова. Останній з часом добігає до місця, проте на табло голосування системи "Рада" видно, що кнопку "за" на пульті Магомедова вже натиснули.

У свою чергу, нардеп Дмитро Шпенов зареєстрував себе і відсутнього у той момент колегу Дмитра Шенцева.

На табло системи "Рада" (внизу зліва) видно, що Новинський і Шпенов тиснуть на кнопки на своїх робочих місцях.

Нагадаємо, за час роботи Верховної ради 9-го скликання щонайменше 15 народних депутатів були 45 разів викриті у "кнопкодавстві".

Найбільше фактів неособистого голосування зафіксовано за нардепами фракції "Опозиційна платформа - за життя" (ОПЗЖ) - 27. Найчастіше процедуру голосування порушував нардеп Володимир Кальцев.

Чотири нардепа-мажоритарника з новоствореної депутатської групи "Довіра" "кнопкодавили" 8 разів.

Зазначимо, 19 грудня Верховна рада України передбачила кримінальну відповідальність за "кнопкодавство". Відповідний законопроект №2148 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення особистого голосування народними депутатами України" нардепи прийняли у другому читанні.

У понеділок, 13 січня, цей закон підписав президент Володимир Зеленський. Порушення закону буде каратися штрафом від 3 тис. до 5 тис. неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

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