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У Раді зареєстрували законопроект Зеленського про імпічмент

Новини » Політика    29.08.2019 - 14:28
У Раді зареєстрували законопроект Зеленського про імпічмент
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Законопроект про імпічмент можуть сьогодні розглянути

У Верховній раді зареєстрували як невідкладний законопроект Володимира Зеленського про імпічмент, який можуть сьогодні розглянути на засіданні Ради. Про це йдеться на сайті Ради.

Наразі на сайті Ради відсутній текст законопроекту.

Зазначимо, представник президента у Кабінеті міністрів Андрій Герус вчора заявив, що Верховна рада 9 скликання може розглянути законопроект про імпічмент президента у четвер, 29 серпня.

Також народний депутат нового скликання від "Слуги народу" Руслан Стефанчук заявив, що сьогодні, 29 серпня, до Верховної ради планують внести до 80 важливих законопроектів. Він підкреслив, що сьогодні депутати не розглядатимуть законопроекти, їх будуть вносити.

Нагадаємо, що раніше Зеленський вже вносив у Раду законопроект про імпічмент. Голова Верховної ради Андрій Парубій тоді його розкритикував.

Відзначимо, на сайті Ради 29 травня 2019 року було оприлюднено текст законопроекту про імпічмент президента, який був внесений Зеленським.

Разом з тим, заступник голови фракції "Блок Петра Порошенко", нардеп Олексій Гончаренко повідомив про внесення альтернативного законопроекту про імпічмент. Законопроект був зареєстрований у парламенті 29 травня.

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