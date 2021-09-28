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Харківський суд знову скасував перейменування проспекту Григоренка на Жукова

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Харків, Вівторок 28 вересня 2021 15:54
Харківський суд знову скасував перейменування проспекту Григоренка на Жукова Фото: проспект Григоренка в Харкові (gortransport Kharkov ua)
Автор: Ілона Свиридова

Другий апеляційний адміністративний суд Харкова в черговий раз скасував рішення міської ради, яким проспекту Григоренка перейменовували назад на Маршала Жукова. Це вже третє рішення не на користь міськради.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook депутата харківської міської ради Дмитра Булаха.

"...міськрада знову нам програла в апеляції по Жукову. Юридично до Харкова знову повернувся проспект Григоренка", - повідомив Булах.

Зазначимо, політичні та судові суперечки про те, чиє ім'я повинен носити проспект, тягнуться з 2016. Проспект Жукова отримав ім'я Петра Григоренка в рамках декомунізації.

Нагадаємо, влітку один і той же суд у Харкові прийняв діаметрально різні рішення по проспекту Жукова/Григоренка.

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