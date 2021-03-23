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На роботу в Польщу: українцям дали важливі поради про перетин кордону

Новость на русском → Польща, Вівторок 23 березня 2021 18:01
На роботу в Польщу: українцям дали важливі поради про перетин кордону Українцям розповіли про правила перетину кордону з Польщею (Фото: Getty Images)
Автор: Анна Шиканова

В умовах карантину та пандемії українці, як і раніше, їдуть на заробітки до сусідньої Польщі. І попри на те, що запроваджуються нові карантинні обмеження, потік заробітчан не вичерпується.

Генеральний консул України в Любліні розповів про правила в'їзду на роботу в Польщу в ефірі каналу "Україна 24".

Василь Павлюк повідомив, що є три важливі правила, яких повинен дотримуватися кожен українець перед поїздкою на роботу в Польщу.

"Перше, повинно бути запрошення, підтверджене воєводою, мається на увазі адміністрацією воєводи. В Україні багато аферистів, які продають фальсифіковані запрошення. Людей на кордоні затримують, люди платять штрафи, і їх пізніше депортують. І вони потім не зможуть в'їхати в країни ЄС на термін 3-5 років", - повідомив консул.

Він додав, що дотримуватись законів іншої країни потрібно обов'язково і третім правилом є наявність обов'язкової медичної страховки.

"Друге, якщо ви виїжджаєте за кордон, ви повинні зрозуміти — це інша держава, інші закони. Ви повинні себе захищати, вивчіть, почитайте книжку, вимоги до іноземців в державі, куди їдете. Люди приїжджають як з села в село. Нічого подібного. Це інша держава, інші закони. І страхуйтеся. Ви руку, ногу зламаєте — за вас ніхто не буде платити. Ви будете платити, така правда", - попередив Василь Павлюк.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, які заборони ввели в Польщі й що торкнеться українських заробітчан.

А також розповідали про те, працівників яких професій чекають в Європі з України.

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