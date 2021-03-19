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В Європі попри локдаун чекають українських заробітчан: на які професії попит

Новость на русском → П'ятниця 19 березня 2021 08:01
В Європі попри локдаун чекають українських заробітчан: на які професії попит У країнах ЄС у період локдауну чекають українських працівників (фото: freepik.com)
Автор: Володимир Костирін

Через пандемію коронавірусу кордони Євросоюзу закриті майже для всього світу, проте не для працівників з України. За словами представника рекрутингової компанії з працевлаштування українців за кордоном, таке рішення в країнах прийняли, врахувавши гіркий досвід минулого року в аграрному секторі.

Про це експерт розповіла в ефірі випуску новин "Сьогодні".

Зауважується, що зараз карантин посилюють у всьому ЄС, локдаун продовжують в Німеччині, Іспанії, Франції, Італії, Чехії, Угорщини. З 20 березня по 9 квітня Польща закриває музеї, готелі, торгові центри, басейни та тренажерні зали. У Болгарії з 22 березня можна буде придбати тільки продукти харчування, ліки, та здати одяг у хімчистку.

З усім тим, за словами Юлії Веселовської, в країнах мають намір допускати українських трудових мігрантів, в тому числі й з низькою кваліфікацією - щоб допомагати збирати врожай.

"Навчені гірким досвідом минулого року, коли просто аграрний сектор позбувався врожаю, коли все пропадало, то цього року будуть робити все, щоб сезон був врятований і щоб аграрний сектор запрацював", - заявила вона.

Крім того, затребувані в Європі не тільки трудові мігранти для збору врожаю. Так, є попит і на зварювальників, токарів, електромонтажників.

Експерт наголосила, що в країнах ЄС кожному у випадку зараження на COVID-19 буде надано доступ до медицини, незалежно, іноземець це чи громадянин цієї країни.

Раніше повідомлялося, що нещодавно в Україні викрили виробників фальшивих паспортів ЄС для заробітчан.

Також ми писали про те, що українці розкрили вартість проживання в США, і дали поради, скільки грошей брати і на чому можна заощадити.

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