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На работу в Польшу: украинцам дали важные советы о пересечении границы

Новина українською → Польша, Вторник 23 марта 2021 18:01
На работу в Польшу: украинцам дали важные советы о пересечении границы Украинцам рассказали о правилах пересечения границы с Польшей (Фото: Getty Images)
Автор: Анна Шиканова

В условиях карантина и пандемии украинцы по-прежнему едут на заработки в соседнюю Польшу. И несмотря на то, что вводятся новые карантинные ограничения, поток заробитчан не иссякает.

Генеральный консул Украины в Люблине рассказал о правилах въезда на работу в Польшу в эфире канала "Украина 24".

Василий Павлюк сообщил, что есть три важных правила, которые должен соблюдать каждый украинец перед поездкой на работу в Польшу.

"Первое, должно быть приглашение, подтвержденное воеводой, имеется в виду администрацией воеводы. В Украине много аферистов, которые продают фальсифицированные приглашения. Людей на границе задерживают, люди платят штрафы, их позже депортируют. И они потом не смогут въехать в страны ЕС на срок 3-5 лет", - сообщил консул.

Он добавил, что соблюдать законы другой страны нужно обязательно и третьим правилом является наличие обязательной медицинской страховки.

"Второе, если вы выезжаете за границу, вы должны понять — это другое государство, другие законы. Вы должны себя защищать, изучите, почитайте книжку, требования к иностранцам в том государстве, куда едете. Люди приезжают как из села в село. Ничего подобного. Это другое государство, другие законы. И страхуйтесь. Вы руку, ногу сломаете — за вас никто не будет платить. Вы будете платить, такая правда", - предупредил Василий Павлюк.

Напомним, ранее мы писали о том, какие запреты ввели в Польше и что коснется украинских заробитчан.

А также рассказывали о том, работников каких профессий ждут в Европе из Украины.

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