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Цей предмет гігієни ніколи не міняють у готелі: колишня працівниця розповіла правду

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Четвер 02 грудня 2021 10:58
Цей предмет гігієни ніколи не міняють у готелі: колишня працівниця розповіла правду Фото: працівниця готелю зізналася, що не міняють у номері (Getty Images)
Автор: Людмила Жукова

Постояльці готелів не завжди замислюються про те, що деякі предмети гігієни не змінюють в номері. Але це так.

У нашому матеріалі читайте, який же предмет не завжди змінюють в номері, навіть в п'ятизіркових готелях.

Колишня Покоївка Джанесса Річард зізналася в TikTok про кілька секретів прибиральниць в готелях.

"Я працювала прибиральницею в готелі кілька років тому і хотіла б розповісти вам кілька секретів", - почала вона.

Рулон туалетного паперу

Вона повідомила, що перед заїздом нових гостей персонал ніколи не змінює рулон туалетного паперу, навіть якщо ним користувалися.

"Вони не змінюють туалетний папір між гостями. Якщо в тримачі залишився туалетний папір, вони залишать його там і загортають кінець, щоб рулон виглядав естетично", – розповіла дівчина.

Покривало на ліжку

Також покривало на ліжку перуть максимум раз на рік. Не варто на нього лягати.

Однак колишня співробітниця готелю додала, що її визнання ґрунтується на власному досвіді. Можливо, в інших готелях надходять інакше.

Посуд в номері

До речі, будьте обережні і з посудом в номері. Зазвичай прибиральниці не напружуються і не миють його ретельно після попередніх гостей.

Як ми раніше писали, чим насправді годують в All inclusive в готелях Єгипту.

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