Розбавлене вино і заморожені продукти: чим насправді годують в All inclusive в готелях Єгипту

Харчування за програмою All inclusive пропонують за туристичними путівками в багатьох готелях на закордонних курортах. Найпопулярніші такі путівки - в Єгипет. Однак готелі в середньому витрачають на одного постояльця в день не більше 12-14 доларів і використовують різні хитрощі, щоб заощадити.

Як розповів власник великого турагентства в Хургаді Мохамед Шабір в інтерв'ю для " Аргументи та факти ", в програмі "все включено" часто буває розбавлене вино, пиво та інші напої, а в самому раціоні – багато овочів і мало м'яса.

За словами Шабіра, готелям така система харчування дуже вигідна і туристи дійсно можуть їсти стільки, скільки в них влізе – готель все одно буде в прибутку. За останній рік ситуація в Єгипті трохи змінилася - ціни на продукти пішли вгору, а ось підвищувати ціни на відпочинок сильно не вийде через конкуренцію.

Тому власники готелів йдуть на різні хитрощі, щоб рівень відпочинку залишився на колишньому рівні й туристам пропонувався той же набір "все включено", але саме харчування стало значно гірше.

"Тому, починають махлювати з якістю і кількістю їжі. Алкогольні напої здешевлюють: ллють з пакетів замість нормального вина "бормотуху", а розливне пиво відверто розбавляють. Навіть нещасна кока-кола - і та розбавлена. Мені насправді страшно про це розповідати - ви їздити в олл-інклюзив ніде у світі не захочете", - розповів власник турагентства.

Свіжих продуктів практично немає

Як пояснив Шабір, на одного постояльця в день витрачається в середньому 12-14 доларів. У цю суму входить сніданок, обід, вечеря, алкогольні напої, вода, харчування на пляжі, Електрика, зарплата персоналу.

Їжа закуповується Імпортна, гуртом - у найдешевших постачальників. Туди входить дешева морожена курятина, яловичина і риба. Ситуацію рятують сезонні овочі, які в Єгипті в сезон коштують копійки.

Замість м'яса - піца

Щоб постояльці не хотіли багато м'яса, менеджери придумали хитрість: в обід біля басейну гостям пропонують спокусливу пишну піцу з печі. Зазвичай туристи після такої піци на вечерю беруть менше їжі. На 14 доларів турист отримає багато овочів, дрібну рибу, нарубану курку в соусі, багато булочок і солодощів.

Як зізналася господиня одного з мініготелів в Хургаді, красиві круасани та булочки не печуть в місцевих пекарнях, їх купують замороженими. М'ясо подається шматочками з підливою, з запеченими кабачками та баклажанами.

Морепродукти (мідії, кальмари) зазвичай консервовані – їх красиво викладають разом з гарніром і створюють ілюзію свіжості. Свіжими бувають шпинат і броколі – з ринку.

Коктейлі безбожно розбавляють

"Рома бризнуть де краплі, поріжуть туди лаймів для перебивки смаку і доллють газованої води. Десь зменшать порційні стаканчики, щоб народу було лінь підходити частіше. У мене на обіді в Хургаді яловичина була явно з морозильника. Не покидало відчуття, що це давнє м'ясо кинув при відступі верхмат", - додала господиня мініготелю.

Дивіться, за що ви платите

Як пояснює Шабір, на ціну варто звертати особливу увагу, оскільки в Єгипті готелі в чотири зірки може відрізнятися один від одного колосально. За номер в 50 доларів на добу можна отримати оленину на рожні та чорну ікру.

"Те, що відпускники не доїли вчора, їм сервірують сьогодні — просто в іншому вигляді. Скажімо, їсте в понеділок смажену індичку, у вівторок — рулет з індички, в середу — Індичий кебаб. Спереду роздачі завжди викладуть салати та гарніри, м'ясо і риба — в кінці. Дуже популярні "паста-станції", де готують макарони в різних видах (теж ситні), пропонують піцу...основне завдання - заповнити тарілки до м'яса. Однак, можу вам сказати точно - якість продуктів строго перевіряють, тому масових отруєнь не було дуже давно", - додав Шабір.

Якщо готель нагодує людей простроченими продуктами, то приїде спеціальна комісія, яка не бере хабарів і готель просто закриють.

"На вечері я беру кавун: в м'якоті відчувається кислинка. Мабуть, завтра його викинуть у сміття. Або перероблять в желе. Або додадуть в солодощі. Основний принцип олл-інклюзива на будь-якому курорті: кухня повинна все використовувати без відходів, інакше не буде прибутку. І фахівці в цій галузі мають рацію - справа в ціні. Отримавши кімнату в готелі з нормою їжі та алкоголю на 14 доларів на добу, не чекайте від якості екстазу і не дивуйтеся розведеному пиву. Се ля ві, так би мовити", - розповіла працівниця турагентства Людмила.