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Робота Нової пошти та Укрпошти: які відділення перестали працювати

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Четвер 24 лютого 2022 12:24
Робота Нової пошти та Укрпошти: які відділення перестали працювати Які відділення Нової пошти та Укрпошти перестали працювати (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

У зв'язку з вторгненням Росії в Україну 24 лютого 2022 року деякі відділення Нової Пошти призупинили свою роботу.

Про це йдеться в публікації організації в Facebook.

Як повідомляє Нова пошта, більшість відділень зараз працюють. Однак жителів України просять оперативно забирати свої посилки.

"Оскільки ситуація постійно змінюється, просимо вас не тягнути та забирати свої посилки. Хочемо також підкреслити, що можливі затримки відправлень через ситуацію на дорогах. Крім того, відправка посилок в Донецьку і Луганську область повністю заблокована", - повідомили в Новій пошті.

Також з'явився список відділень, які не працюють на цей момент.

Чугуїв, Відділення №2

Київ, Відділення № 15, 39, 97, 142, 226, 247, 262

Бровари, Відділення №2

Харків, Відділення № 25, 28, 52, 84, 111, 131, 136,

Село Дубіївка, Черкаської області

Обухів, Відділення №5

Маріуполь, Відділення №29

Умань, відділення №1,7

Одеса, Відділення №80

Кам'янське, Відділення № 7

Миколаїв, Відділення №2

Ізюм - закриті всі відділення

Суми, Відділення № 3, 4, 6, 8, 9, 10, 13, 14, 17, 19, 20, 22, 24

Дніпро, Відділення №1, 9, 101

Крижопіль, відділення №1

Стежити за оперативною інформацією на сайті НП та отримати оперативні дані про роботу відділень можна за цим посиланням.

В Укрпошті повідомили про те, що всі відділення припиняють свою роботу 24 лютого.

"У зв'язку з введенням воєнного стану, заради збереження вашої безпеки та безпеки наших працівників, відділення Укрпошти не працюватимуть 24 лютого. Як тільки ситуація дозволить, ми відразу доставимо вам посилки та пенсії, а поки будемо їх зберігати. Небо над Україною тимчасово закрито для авіаперевезень. Стежимо за ситуацією і при необхідності будемо розгортати наземні шляхи доставки", - сказано в повідомленні.

Нагадаємо, раніше ми публікували список посилань на офіційні джерела інформації в Україні.

Стежити за тим, що зараз відбувається в Україні можна в онлайні – тут.

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