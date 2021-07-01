Робота для молоді та студентів в Україні: які вакансії та скільки платять

В Україні на одне робоче місце для молодих людей є 4 кандидати. Окрім того, що молодь на початку роботи може отримувати невисоку зарплатню.

Про це йдеться у дослідженні аналітиків grc.ua .

Робота для молоді

На порталі для молоді відкриті пропозиції (категорія "Початок кар’єри, студенти") становили 10% від усіх актуальних на сайті. Вакансії перекривали потребу на 23% - умовний середній конкурс серед молоді наприкінці червня становив 4 кандидати на одне робоче місце.

Вакансії пропонують по усій Україні, але найбільше роботи для кандидатів у віці від 18 до 30 років є у Києві (18%), Дніпрі та області (7%), Харкові та області (5%), Київській області (5%), Львівській області (4%) та Одеській області (3%).

Фото: працевлаштування в Україні (grc.ua)

Вакансії для студентів

В Україні студенти завжди активно шукають роботу, але молодому спеціалісту пропонують небагато. Роботодавці пропонують від 6 тис. грн (50% усіх вакансій категорії, переважна більшість вакансій пропонують роботи торговельними представниками у регіональних компаніях). 31% роботодавців пропонують компенсацію від 12 тис. грн.

Також якщо студент отримав диплом або ще навчається на 3-5 курсі провідних ВНЗ України, знає англійську не нижче Upper Intermediate та прагне розвиватися у сфері маркетингу, PR, реклами, фінансів, юриспруденції або логістиці, тоді роботодавці готові платити від 18 тис. грн.

Фото: працевлаштування в Україні (grc.ua)

Часто буває, що роботодавців категорії катастрофічно не сходяться з очікуваннями кандидатів. Більшість пошукачів (54%) не готові розглядати пропозиції нижчі за 15 тис. грн. Частина безробітних шукає роботу із компенсацією від 23 тис. грн. Інші 10% хочуть отримувати від 31 тис. грн.

Для молоді найбільше відкритих вакансій у сфері продажів (22%), консультування (16%) та у сфері туризму/ ресторанному бізнесі (14%). Також, у співробітниках у віці від 18 до 30 років зацікавлені роботодавці, які пропонують роботу у наступних категоріях: "Адміністративний персонал" (6%), "Фінанси, банки, інвестиції" (6%) та у сфері IT (6%).

Найбільше роботодавці шукають кандидатів на повний робочий день в офісі. Віддалену роботу або гнучкий графік (можливість поєднувати дистанційну роботу із зустрічами в офісі) пропонують лише 31% роботодавців.