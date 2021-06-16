Де українцям знайти роботу влітку: які є вакансії та скільки платять

Сайти з пошуку роботи рясніють пропозиціями сезонної праці на відміну від минулого літа. У червні 10% із запропонованих вакансій - це пропозиція підробітку влітку.

Про це йдеться у дослідженні аналітиків grc.ua

Так, більша частина роботодавців пропонує підробіток на неповний день (29% з усіх вакансій, що пропонують підробіток) та від 4 годин на день (23%). Популярний формат тимчасової роботи (16%) та роботи ввечері (15%).

У червні, у порівнянні з травнем, зросла кількість пропозицій підробітку в вихідні та святкові дні. Окрім того, пропонують вакансії кур'єрів та "таємних" покупців у торгових мережах.

Фото: сезонна робота в Україні (grc.ua)

Також найбільше вакансій пропонують у Києві та області (у червні їх кількість зменшилась на 5% в порівнянні з травнем), Дніпрі та області (4%) та Харкові та області (4%). Найменше вакансій пропонують у Донецькій та Одеській області (3%).

Фото: сезонна робота в Україні (grc.ua)

Яку зарплату пропонують роботодавці?

Роботодавці пропонують від 3 тис. грн (54% усіх актуальних вакансій) до 46,4 тис. грн. Вакансій, де пропонують гонорар 46,4 тис. грн, є лише 5%. Робота підійде ІТ-спеціалістам або експертам з маркетингу, реклами та диджитал-комунікацій.

Окрім того, SMM-менеджер, може претендувати на зарплату від 700 доларів США, Python developer на тимчасовому проєкті (до 2 місяців) може підробити від 2000 доларів США і вище.

Фото: сезонна робота в Україні (grc.ua)

Найбільше вакансій пропонують "таємним" покупцям. В їх обов'язки входить: робити контрольні закупки певної продукції, фотографувати результат та написання різноманітних звітів. Ця професія є дуже популярною, адже нею користуються бренди побутової техніки, дитячих товарів, косметичних засобів, інтернет-магазинів, супермаркетів та кафе. Окрім того, за 4-6 годин роботи пропонують до 5 тис. грн.

Для підробітку пропонують вакансії касира-продавця. Там платять 9-12 тис. грн. Ще 10% роботодавців шукають тимчасових співробітників в IT-сфері.

Також враховуючи те, що зменшуються карантинні обмеження і наблизилася сезонна робота, то людей активно почали кликати у курортні міста України на роботу.