Сезонна робота в Україні: де цьогоріч можна заробити
Роботодавці почали активно шукати людей на сезонні роботи в Україні. Так, найбільший попит мають кухарі, офіціанти, баристи, прибиральники та водії.
Про це інформує "Опендатабот".
Як розповіла керівник напрямку по роботі з партнерами Jooble Олена Кірільєвніна, враховуючи те, що зменшуються карантинні обмеження і наближається "сезон", то згодом людей будуть кликати у курортні міста України на роботу.
"За даними Jooble, 38% претендентів на робочі й лінійні спеціальності готові до трудової міграції всередині країни заради сезонних заробітків", – пояснила вона.
Відтак, за даними Jooble, в топ найбільш потрібних фахівців увійшли:
- Вантажники (+24% у порівнянні з початком року);
- Кухарі (+26%);
- Офіціанти (+34%);
- Прибиральники (+33%);
- Охоронці (+18%).
Окрім того, за даними сервісу OLX, в топ сезонних фахівців увійшли:
- Вантажники (+88%);
- Продавці (+70%);
- Водії (+30%);
- Кухарі (+161%);
- Охоронці (+33%).
Раніше ми повідомляли, що назвали перелік вакансій, яким найбільше платять в Україні.
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