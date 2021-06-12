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Сезонна робота в Україні: де цьогоріч можна заробити

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Субота 12 червня 2021 18:50
Сезонна робота в Україні: де цьогоріч можна заробити Фото: сезонна робота в Україні (pexels)
Автор: Тетяна Самарук

Роботодавці почали активно шукати людей на сезонні роботи в Україні. Так, найбільший попит мають кухарі, офіціанти, баристи, прибиральники та водії.

Про це інформує "Опендатабот".

Як розповіла керівник напрямку по роботі з партнерами Jooble Олена Кірільєвніна, враховуючи те, що зменшуються карантинні обмеження і наближається "сезон", то згодом людей будуть кликати у курортні міста України на роботу.

"За даними Jooble, 38% претендентів на робочі й лінійні спеціальності готові до трудової міграції всередині країни заради сезонних заробітків", – пояснила вона.

Відтак, за даними Jooble, в топ найбільш потрібних фахівців увійшли:

  • Вантажники (+24% у порівнянні з початком року);
  • Кухарі (+26%);
  • Офіціанти (+34%);
  • Прибиральники (+33%);
  • Охоронці (+18%).

Окрім того, за даними сервісу OLX, в топ сезонних фахівців увійшли:

  • Вантажники (+88%);
  • Продавці (+70%);
  • Водії (+30%);
  • Кухарі (+161%);
  • Охоронці (+33%).

Раніше ми повідомляли, що назвали перелік вакансій, яким найбільше платять в Україні.

Також у Чернівцях комунальники взяли на роботу кота.

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