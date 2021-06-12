Сезонна робота в Україні: де цьогоріч можна заробити

Роботодавці почали активно шукати людей на сезонні роботи в Україні. Так, найбільший попит мають кухарі, офіціанти, баристи, прибиральники та водії.

Про це інформує "Опендатабот" .

Як розповіла керівник напрямку по роботі з партнерами Jooble Олена Кірільєвніна, враховуючи те, що зменшуються карантинні обмеження і наближається "сезон", то згодом людей будуть кликати у курортні міста України на роботу.

"За даними Jooble, 38% претендентів на робочі й лінійні спеціальності готові до трудової міграції всередині країни заради сезонних заробітків", – пояснила вона.