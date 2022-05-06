Купуючи каву цих марок, ви спонсоруєте ворога: прибуток йде в Росію

На полицях українських супермаркетів досі присутні товари, прибуток від яких йде в Росію. Частина з них ховається за українськими етикетками, але кінцеві бенефіціари цих компаній – російські бізнесмени та навіть політики.

Ринок фасованого чаю і кави в Україні досить щільно захоплений росіянами. І якщо про марки чаю вже більшість українців обізнані, то з кавою ситуація дещо інша. До того ж замінити каву на марки світових компаній буде набагато простіше, оскільки в Україні їх набагато більше, ніж чайних.

Компанія Май Україна

Крім популярних марок чай "Майский", "Лисма", Curtis, Richard, ця компанія також виробляє в Україні продукцію Coffesso. Це мелена кава середнього цінового сегмента і кава в капсулах - для кавомашини. Варто відзначити, що ця марка не дуже поширена в українських магазинах.

А сама компанія Май Україна більше спеціалізується на чаї, який стоїть зараз на полицях практично всіх супермаркетів в країні. Належить ця фірма росіянам, які купили мальтійське громадянство – Ігорю та Ірині Лісіненко. Варто відзначити, що Ігор Лісіненко - ексдепутат Держдуми РФ від "Єдиної Росії" і засновник об'єднання депутатів-бізнесменів "Ділова Росія".

Орімі Україна

А з цією компанією все набагато складніше, бо в портфоліо цієї фірми входять улюблені напої багатьох українських кавоманів – Jardin і Жокей.

Власника Орімі Україна пов'язує з російською ідентичною компанією тільки одне прізвище - Касьяненко. Але продукція в обох компаніях - абсолютно однакова. Українська дочірня компанія "Орімі Україна" належить родичці двох російських бізнесменів Сергія Касьяненка та Олександра Євневича – Вероніці Касьяненко. Про неї даних майже немає, тільки реєстрація в Лондоні. Втім, як і у багатьох бізнесменів з РФ.

Згідно з даними YouControl, оборот Орімі в Україні становить близько 1,5 млрд гривень на рік. Чистий прибуток від продажу йде власникам компанії.

До речі, ця ж компанія виробляє такі популярні чаї як Greenfield, Tess, Принцеса Гіта, Принцеса Канді, Принцеса Нурі, Принцеса Ява.

Заборонити роботу цих компаній в Україні, дуже складно. А санкції ввести може тільки РНБО. Тому, українцям варто самостійно проявити ініціативу і бойкотувати цю продукцію.