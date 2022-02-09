ru ua
Ср, 09 лютого News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Робітники натрапили на 95-річне послання в пляшці: вирішили залишити і своє (фото)

Новость на русском →
Велика Британія, Середа 09 лютого 2022 22:52
Робітники натрапили на 95-річне послання в пляшці: вирішили залишити і своє (фото) Знайдено послання в пляшці, залишене 95 років тому (колаж: bunkered.co.uk)
Автор: Володимир Костирін

На послання в пляшках і "капсули часу" можна часом натрапити в найрізноманітніших місцях - на вершинах гір, на узбережжях, в центрі міста в старих будівлях і конструкціях. Нещодавно ж подібний "привіт з минулого" був виявлений на полі для гольфу просто в лунці, де пролежав майже століття.

Про це передає видання UPI.

У шотландському місті Ерлсферрі працівники, які займалися благоустроєм на території поля для гри в гольф, відкопали пляшку з посланням 95-річної давності.

Як уточнили в гольф-клубі в Елі, заснованому в травні 1875 року, дивовижна знахідка була закопана під дев'ятим отвором для м'яча на фервеї.

Коли робітники заглянули всередину пляшки, то побачили там повідомлення, написане на зворотному боці пачки сигарет Craven. Записка була датована 18 листопада 1926 року.

"Сьогодні ми тут, але де ми будемо, коли це знайдуть, ми не знаємо. Удачі", - ось що було написано в посланні.

За словами секретаря гольф-клубу Гевіна Кука, після вивчення записки було встановлено, що її написали троє колишніх співробітників клубу, які працювали тут в 1920 році: Т. Дональдсон, Д. Кінг та У. Ісон.

Кук додав, що робітники, які знайшли послання, вирішили перейняти приклад своїх колег з минулого, і теж вирішили залишити меседж, закопавши його в пляшці на полі на тому ж місці, як тільки робота буде завершена.

Що там написано - таємниця, розкрити яку допоможе тільки час.

Робітники натрапили на 95-річне послання в пляшці: вирішили залишити і своє (фото)

95-річне послання з пляшки, знайденої на полі для гольфу в Шотландії (фото: bunkered.co.uk)

Нагадаємо, влітку 2021-го у Львові всередині радянського Монумента слави знайшли "капсулу часу".

Також ми писали про те, що перед цим на вершині Говерли знайшли записки, залишені в 1970-х дітьми з секретного військового містечка.

Читайте РБК-Україна в Google News
Великобританія Шотландия
LITE
Адель, Даміано Давид та інші: кращі образи з червоної доріжки Brit Awards 2022
Адель, Даміано Давид та інші: кращі образи з червоної доріжки Brit Awards 2022