Робітники натрапили на 95-річне послання в пляшці: вирішили залишити і своє (фото)

На послання в пляшках і "капсули часу" можна часом натрапити в найрізноманітніших місцях - на вершинах гір, на узбережжях, в центрі міста в старих будівлях і конструкціях. Нещодавно ж подібний "привіт з минулого" був виявлений на полі для гольфу просто в лунці, де пролежав майже століття.

У шотландському місті Ерлсферрі працівники, які займалися благоустроєм на території поля для гри в гольф, відкопали пляшку з посланням 95-річної давності.

Як уточнили в гольф-клубі в Елі, заснованому в травні 1875 року, дивовижна знахідка була закопана під дев'ятим отвором для м'яча на фервеї.

Коли робітники заглянули всередину пляшки, то побачили там повідомлення, написане на зворотному боці пачки сигарет Craven. Записка була датована 18 листопада 1926 року.

"Сьогодні ми тут, але де ми будемо, коли це знайдуть, ми не знаємо. Удачі", - ось що було написано в посланні.

За словами секретаря гольф-клубу Гевіна Кука, після вивчення записки було встановлено, що її написали троє колишніх співробітників клубу, які працювали тут в 1920 році: Т. Дональдсон, Д. Кінг та У. Ісон.

Кук додав, що робітники, які знайшли послання, вирішили перейняти приклад своїх колег з минулого, і теж вирішили залишити меседж, закопавши його в пляшці на полі на тому ж місці, як тільки робота буде завершена.

Що там написано - таємниця, розкрити яку допоможе тільки час.

95-річне послання з пляшки, знайденої на полі для гольфу в Шотландії (фото: bunkered.co.uk)