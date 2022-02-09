Рабочие наткнулись на 95-летнее послание в бутылке: решили оставить и свое (фото)

На послания в бутылках и "капсулы времени" можно порой натолкнуться в самых разнообразных местах - на вершинах гор, на побережьях, в центре города в старых зданиях и конструкциях. Недавно же подобный "привет из прошлого" был обнаружен на поле для гольфа просто в лунке, где пролежал почти век.

В шотландском городе Эрлсферри работники, которые занимались благоустройством на территории поля для игры в гольф, откопали бутылку с посланием 95-летней давности.

Как уточнили в гольф-клубе в Эли, основанном в мае 1875 года, удивительная находка была закопана под девятым отверстием для мяча на фервее.

Когда рабочие заглянули внутрь бутылки, то увидели там сообщение, написанное на обратной стороне пачки сигарет Craven. Записка была датирована 18 ноября 1926 года.

"Сегодня мы здесь, но где мы будем, когда это найдут, мы не знаем. Удачи", - вот что было написано в послании.

По словам секретаря гольф-клуба Гэвина Кука, после изучения записки было установлено, что ее написали трое бывших сотрудников клуба, которые работали тут в 1920 году: Т. Дональдсон, Д. Кинг и У. Исон.

Кук добавил, что обнаружившие послание рабочие решили перенять пример своих коллег из прошлого, и тоже решили оставить месседж, закопав его в бутылке на поле на том же месте, как только работа будет завершена.

Что там написано - тайна, раскрыть которую поможет только время.

95-летнее послание из бутылки, найденной на поле для гольфа в Шотландии (фото: bunkered.co.uk)