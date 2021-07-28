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У Львові всередині радянського Монумента слави знайшли "капсулу часу": про що там йдеться

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Львів, Середа 28 липня 2021 18:32
У Львові всередині радянського Монумента слави знайшли "капсулу часу": про що там йдеться Колаж РБК-Україна: у Львові всередині радянського Монумента слави знайшли "капсулу часу"
Автор: Роман Мирончук

У Львові демонтували радянський Монумент слави. Після чого всередині скульптури виявили так звану "капсулу часу" з посланням, яке призначалося для нащадків від тих, хто закладав пам'ятник в 1970-х роках.

Про це повідомляє музей "Територія терору" на своїй сторінці в Facebook.

У Львові всередині радянського Монумента слави знайшли &quot;капсулу часу&quot;: про що там йдеться

У Львові всередині радянського Монумента слави знайшли "капсулу часу" (фото: facebook.com/TerritoryTerror)

Співробітники музею відкрили капсулу і в ній виявилися два списки. Перший список складається зі 108 імен, і він називається "Список передовиків виробництва Львівського паровозо-вагоноремонтного заводу імені ХХІІ з'їзду КП України".

У Львові всередині радянського Монумента слави знайшли &quot;капсулу часу&quot;: про що там йдеться

У Львові всередині радянського Монумента слави знайшли "капсулу часу" (фото: facebook.com/TerritoryTerror)

Другий список включає 54 імені - "Список передовиків виробництва, ветеранів праці та війни, учасників визволення і відновлення промисловості м.Львова".

У Львові всередині радянського Монумента слави знайшли &quot;капсулу часу&quot;: про що там йдеться

У Львові всередині радянського Монумента слави знайшли "капсулу часу" (фото: facebook.com/TerritoryTerror)

Зазначимо, що Монумент слави з вулиці Стрийської був переміщений в музей "Територія терору".

Нагадаємо, на вершині Говерли знайшли записки, залишені в 1970-х дітьми з секретного військового містечка. Їх написали школярі, які підкорили найвищу точку українських Карпат.

Хлопці написали свої прізвища на папірці і поклали її в пляшку. Цікаво, що в пляшці були записки, датовані різним часом.

Ми також писали про те, що в Україні розкопали 300-тисячолітній зуб мамонта. Викопні рештки були знайдені на березі Дністра.

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