Виглядає дуже дивно: з'явилося повне відео затримання терориста в Луцьку

З'явилося відео штурму будинку терориста в Луцьку (колаж: РБК-Україна)

Штурм захопленого в Луцьку автобуса почався вже після затримання терориста і звільнення частини заручників

З'явилося повне відео затримання терориста в Луцьку Максима Кривоша, який вчора, 21 липня, захопив автобус з пасажирами. Кадри виглядають досить дивно, тому що штурм за участі БТР і світлозвуковими ефектами почався лише хвилини через півтори після того, як терорист здався і з автобуса вивели частину заручників.

Спочатку Максим Кривош сам вийшов з автобуса і стояв так деякий час, показуючи що не озброєний. Потім до нього повільно підходять три людини: медик, спецпризначенець і перший заступник голови Нацполіції Євген Коваль. На Кривоша надягають наручники, після чого відводять убік. Далі з автобуса починають випускати людей.

Тільки потім з шумом з'являється БТР, починається штурм, а терориста укладають на землю і "в'яжуть". Відео опубліковано на Facebook-сторінці Pavlovsky News.

З'явилися ексклюзивні кадри, як проходило затримання терориста. Штурм почався через півтори хвилини після того, як Кривош здався, більше ексклюзивних кадрів - https://t.me/c/1261833912/4654 Терорист спершу вийшов з автобуса. Далі до нього підходить заступник голови Нацполиции Коваль, медик і співробітник спецслужби. Терориста затримують, відводять убік і починають виводити заручників. А далі через півтори хвилини до автобуса подьезжает БТР під вибухи шумової гранати і починається штурм. Може у спецназу в Бтрі відмовили рації? Інакше як можна пояснити таку дивну спецоперацію? Опубліковано Pavlovsky News Вівторок, 21 липня 2020 р.

Повне відео звільнення заручників та затримання терористів у Луцьку (facebook.com/pavlovskynews)

Користувачі мережі в коментарях згодні, що виглядає цей штурм досить дивно:

"Ось це шоу, спасибі, вже з ранку насміялася";

"Знову спектакль... Люди не дуже й хотіли виходити... З роботи швидше йдуть... А до чого був БТР?! Аваков влаштував піар!"

"З автобуса всі виходять із сумками, а якщо у нього спільник, а якщо там вибухівка, а якщо якщо якщо ще багатоооо питань!"

"Добре, що камери зняли. Тепер видно, що ніякого штурму не було. Взагалі питання тепер, а чи не постановка це? Ваша думка";

"Такий вимогливий та прискіпливий глядач пішов, сценарій не той, гра погана... а самі, на спеці спробуйте виконати!"

Сумніви та питання виникли й у представників ЗМІ. Так, журналіст Мар'яна Метельська написала в Facebook про деякі нестиковки у вчорашньому теракті.

Дівчина дивується, звідки взялося стільки людей в автобусі, що виїхав з автостанції всього з двома пасажирами, і як він опинився в центрі, якщо їхав зовсім в іншому напрямку.

І чому поліція перша почала зв'язуватися зі ЗМІ та писати в журналістські чати.

Скріншот (facebook.com/mariana.metelska)

Нагадаємо, що о 9:25 21 липня чоловік сам зателефонував у поліцію і заявив про захоплення заручників у рейсовому автобусі "Берестечко - Краснилівка" і представився Максимом Плохим. Потім з'явилося відео, на якому він звинувачує у всьому "систему". Ближче до обіду терорист опублікував вимоги: високопоставлені чиновники повинні були публічно визнати себе "терористами в законі", а Володимир Зеленський - порекомендувати фільм "Земляни".

Через деякий час захватник почав обдзвонювати родичів своїх заручників і говорити, щоб вони зв'язувалися зі ЗМІ. Він також дзвонив і писав журналістам, щоб ті приїхали.

Ближче до вечора Кривош поговорив з Володимиром Зеленським, після чого загарбник звільнив трьох людей, включаючи дитину і вагітну жінку. Потім президент опублікував коротке відео, в якому виконав одну з дивних вимог терориста. Як виявилося, це Зеленський зробив після переговорів з Кривошем - він погодився відпустити всіх, якщо гарант порекомендує фільм "Земляни".

Увечері стало відомо, що терорист затриманий, а заручники звільнені.