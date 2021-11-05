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Пишні оладки з яблуками: розкритий ідеальний рецепт смачної страви

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П'ятниця 05 листопада 2021 19:34
Пишні оладки з яблуками: розкритий ідеальний рецепт смачної страви Фото: як приготувати ідеальні оладки з яблуками (freepik.com)
Автор: Анна Шиканова

Восени страви з яблуками стають особливо популярними. Яблука можна додавати в випічку, пекти з ними пиріжки та кекси. А ще яблука можна додати в оладки, і ця родзинка зробить ваш сніданок неповторним, корисним і дуже смачним. Такі оладки можна подати як десерт або як окрему страву – на сніданок.

Як приготувати оладки з яблуками – читайте нижче.

Інгредієнти

  • Борошно 2,5 склянки
  • Кефір 0,5 літра
  • Яблука 2 шт.
  • Яйце 2 шт.
  • Розпушувач 1 ч. ложка
  • Кориця 0,5-1 ч. ложка (на смак)
  • Сіль, цукор - на смак

Спосіб приготування

Яблука чистимо і подрібнюємо на тертці або блендером, трохи віджимаємо сік.

У миску наливаємо кефір і розбиваємо яйця. Добре збиваємо.

Додаємо цукор, сіль і корицю. Ще раз збиваємо.

Продовжуючи вимішувати, поступово додаємо борошно і розпушувач і домагаємося густоти сметани.

Після цього в тісто додаємо підготовлені яблука. Ще раз добре вимішуємо все тісто.

Викладаємо на розігріту сковороду оладки ложкою. Обсмажуємо з кожного боку під кришкою протягом декількох хвилин до золотистого вигляду.

Як приготувати пишні оладки з яблуками

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